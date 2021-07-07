加拿大原住民寄宿學校發現大量遺骸　民眾要求清算英國殖民者

撰文： 唐飛 最後更新日期： 2021-07-07 09:16

加拿大寄宿學校內發現超千具原住民兒童屍骸，令加拿大種族迫害歷史浮出水面。英媒稱，要求清算英國殖民史的呼聲愈發高漲。

英國《衛報》7月6日報道，目前，有愈來愈多的呼聲要求英國重新審視其殖民歷史遺留問題。

據公開資料顯示，在加拿大運行一個多世紀的原住民兒童寄宿學校系統始於1874年。當時，作為殖民地的加拿大處於英國維多利亞女王統治時期。

報道稱，就在加拿大國慶日當天，一群示威者推翻了英國維多利亞女王和伊利沙白二世的雕像。英國首相約翰遜（Boris Johnson）隨後對此表示譴責。

對此，加拿大馬尼托巴大學土著歷史教授卡爾頓（Sean Carleton）解讀道：「（曾經）從土著民族手中奪取土地是允許的，因為這是以大英帝國的名義進行。因此，英國的雕像和街道名稱成為攻擊目標，因為它們被視為這種合法性的象徵。」

加拿大「黃頭族研究所」（Yellowhead Institute）研究員斯凱（Courtney Skye）也認為，雕像是像加拿大這樣的被殖民國家製造神話和複述歷史的象徵，推倒雕像是加拿大原住民「爭取解放的更廣泛努力的一部分」。「黃頭族研究所」是加拿大瑞爾森大學原住民領導的研究中心。

加拿大渥太華大學原住民研究教授科伯恩（Veldon Coburn）稱，發生在今年加拿大國慶日的抗議，以及民眾對於原住民寄宿學校受害者的悼念，均表明了國民情緒的轉變。

科伯恩說：「（抗議的）民眾展示了，在掩蓋原住民苦難歷史後的加拿大形象有多麼膚淺；他們同樣展示了，這個國家歷史中存在的裂痕。」

5月28日，卑詩省（British Columbia）坎盧普斯寄宿學校舊址發現215具原住民兒童遺骸，引發社會各界震動，加拿大種族滅絕的黑暗歷史再度成為關注焦點。

加拿大和解與真相委員會此前的調查報告稱，已確認至少有4,000多名原住民兒童死於加拿大各地的寄宿學校。加拿大《環球郵報》曾指出，這一數字可能要遠少於真實結果，由於原住民兒童被送往全國約1,300所各類寄宿學校就讀，實際死亡人數可能多達15,000人。