李克強與英國工商界代表對話　討論雙邊貿易投資關係

撰文： 唐飛 最後更新日期： 2021-07-07 11:38

中國國務院總理李克強7月6日與英國工商界代表舉行視像對話會，英媒稱，這是解凍日益冰冷的英中雙邊關係努力的一部分。

英國天空新聞台（Sky News）7月6日稱，在英中關係緊張之際，英國主要公司得到與中國領導人直接接觸的難得機會。

報道稱，英中外交關係最近因香港問題變得日益緊張，英國一些鷹派議員的觀點加劇了兩國之間的緊張關係，但最近幾個月，有證據表明英國大臣們希望重建經濟對話。

據報道，此次對話會由中國貿促會和英中貿易協會（CBBC）共同主辦。英國標準人壽、滙豐銀行、渣打銀行、帝亞吉歐（Diageo）、怡和、阿斯利康、沃博聯、英國石油、力拓集團、捷豹路虎、高偉紳律師事務所、施羅德集團、倫敦大學學院、英國48家集團俱樂部等30多家跨國公司和知名機構負責人出席。

報道稱，消息人士透露，李克強告訴英國商界領袖，中方將繼續致力於打造市場化、法治化、國際化營商環境，對包括外企在內的各類市場主體一視同仁，歡迎更多外資進入中國。也希望英方為中國企業赴英投資興業提供公平、公正、非歧視的營商環境。

美國Quartz網站6日稱，一位出席當天會議的商人告訴該媒體，這次會議象徵着中國沒有將英國註銷，並認真對待英國和英國商界。

報道稱，這是中國總理在4月與美國工商界領袖舉行類似會議後，第二次直接會見一個國家的商界代表。

報道稱，過去一年，英國政府禁止中國電信巨頭華為進入英國5G網絡，制裁一些涉嫌「侵犯人權」的中國官員，並邀請香港人移民英國；中國則反制了一些英國政界人士、學者和研究機構，並要求英國不要干涉其內政。商界也未能倖免於這種緊張局勢，但英中兩國仍在探索雙邊經貿機會。