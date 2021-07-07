中國代表在聯合國批評美英加等國人權狀況

撰文： 王忠會 最後更新日期： 2021-07-07 16:00

中國與西方就人權問題持續激烈交鋒，中國代表在聯合國人權理事會會議上猛烈批評美英加三國，呼籲對加拿大所有原住民婦女和女童被殘害案件進行全面、公正調查。

聯合國人權理事會第47屆會議於6月21日召開，將於7月13日結束。目前會議議程已經過半。

7月6日，中國代表在聯合國人權理事會會議上再次就美英加等國的人權狀況提出批評。

中國常駐聯合國日內瓦代表團公使蔣端在聯合國人權理事會第47次會議舉行的婦女權利年度專題討論會上發言，對加拿大嚴重侵犯原住民婦女和女童權利深表關切。

蔣端指出，近期加拿大接連曝出原住民寄宿學校舊址發現1,000多個無名墓葬和大量遺骸的消息，大量原住民兒童在寄宿學校受到虐待和強暴。蔣端強調，中方呼籲對加拿大所有原住民婦女和女童被殘害案件進行全面、公正調查，確保所有責任人被繩之以法。加拿大不能以簡單道歉敷衍了事，必須採取實際行動糾正錯誤。

此外，中方還敦促加拿大打擊其國內持續存在的針對非洲人和非洲人後裔、亞洲人和亞洲人後裔，特別是婦女和女童的種族歧視和仇恨犯罪。

除加拿大原住民兒童遭虐待的問題，中國代表還就敍利亞問題，對美英等國進行指責。

7月6日，中國代表在人權理事會第47屆會議上關於敍利亞問題的對話中發言，指出人權理事會必須關注美國、英國等對敍利亞人民所受苦難應負的責任。

中國代表表示，美國、英國等對敍利亞現狀負有不可推卸的責任。美國、英國對敍利亞發動空襲，造成大量無辜平民傷亡、流離失所。美國、英國等對敍利亞實施單邊強制措施，嚴重阻礙敍利亞經濟社會發展和抗疫努力。

中國代表指出，「美國、英國等自身人權劣跡斑斑，系統性種族歧視、排外行為根深蒂固，他們根本不是真正關心人權問題，而是將其作為侵略、干涉、欺凌、抹黑其他國家的藉口和工具。」