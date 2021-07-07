海地總統遇刺︱上任4年屢遇示威　國家問題多尚未展開疫苗接種

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-07-07 20:25

加勒比海國家海地（Haiti）總統莫伊茲（Jovenel Moise）7月7日遇刺身亡，年僅53歲。他自2017年起上任，4年間國內示威不斷，常有民眾集會抗議要求他下台。海地國家貧窮、糧食短缺加上政治不穩，導致頻頻發生暴力犯罪事件。自疫情爆發以來，當地至今也未展開疫苗接種。

圖為2020年10月，海地總統莫伊茲（Jovenel Moise）在記者會上講話。（Reuters）

根據海地公布，一群不明人士在7月7日凌晨約1時闖入總統在首都太子港（Port au Prince）附近的私人寓所，最後莫伊茲遭槍殺身亡，第一夫人馬丁（Martine Moise）也中槍受傷。

路透社報道，在這次攻擊事件發生之時，海地國家面臨多項問題，包括興起新一輪與政治分歧有關的暴力事件、國家糧食短缺，人道危機愈來愈大。

尚未展開疫苗接種

在新冠肺炎疫情肆虐全球後，海地至今仍在等待世衞新冠肺炎疫苗實施計劃（Covax）提供疫苗，海地是全球少數尚未施打1劑新冠疫苗的國家之一，按路透社數據，當地目前累計有約1.9萬宗確診個案，死亡人數為462人，若對比鄰近國家，數字相對低，但當地的檢測數字也低，醫生認為實際數字應該更高。

圖為2月10日，海地太子港示威。有示威者手持介紹當地憲法的書，抗議總統莫伊茲（Jovenel Moise）違憲。（Reuters）

莫伊茲自2017年2月起上任，4年來一直面對激烈示威，反對派除了批評他尋求獨裁，對他的任期問題也甚為不滿，引發示威浪潮。莫伊茲2017年就任總統，理論上在2022年完成任期，但由於2016年前總統馬爾泰利（Michel Martelly）提早卸任，所以反對派認為莫伊茲早應在2021年2月7日卸任，但莫伊茲稱任期應到2022年才結束。

海地近年不斷受到社會及經濟問題影響，綁架案和犯罪率急增，要求莫伊茲下台的聲音也不斷出現。在今年2月，23名遭指控是「政變分子」的反對派被捕，當中包括最高法官，莫伊茲指控這些人目的是「謀取他的性命」，當地反對派則不滿莫伊茲的行為如同獨裁。