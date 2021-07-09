拜登：美軍8月31日結束阿富汗任務　近二十年戰爭劃上句號

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-07-09 08:08

美國總統拜登（Joe Biden）7月8日宣布，美軍駐阿富汗的任務會在8月31日結束，為美國最長的戰爭劃上句號，並指塔利班（Taliban）重奪阿富汗的機會「不是無可避免」。

拜登在白宮宣布有關消息，形容這是一個正確但遲來的決定，他指從來沒有一個國家成功團結整個阿富汗，美國和聯軍亦不是到當地立國，認為當地的領袖需要合作重建國家，而區內各國亦要加強努力，為阿富汗政局帶來解決方案。

他指出，華府因應需要，重新調配資源及反恐部隊，並不會派遣另一世代的美國人參與阿富汗戰爭。拜登認為有需要專注於改善美國的核心力量，應對與中國及其他國家的新戰略競爭。

美國軍隊撤離阿富汗巴格拉姆空軍基地後，阿富汗士兵7月5日在基地內站崗。（Reuters）

拜登表示，塔利班的勢力是2001年以來最強，但稱對方重新控制當地的可能「不是沒法避免」。他說自己並不信任塔利班，亦認為對方統治阿富汗的可能不大，反而對阿富汗部隊有信心，並提到美國的情報部門沒有分析阿富汗政府倒台的可能。不過他指出，假如塔利班真的控制當地，華府不會為民眾的死傷負責。

他稱塔利班不是越戰時期的北越部隊，而且在任何情況下，美國駐阿富汗首都喀布爾（Kabul）大使館都不會出現像當年越戰時代，直升機從天台撤退的場面。

對於曾經協助美國的阿富汗民眾的前途，拜登表示會先安排他們到第三國，指美國會有他們的容身之所。華府需要加快他們的簽證審批工作，並在7月開始提供專機接載他們離國。