「709事件」6週年布林肯發聲明　促北京放人　恢復律師資格

撰文： 王忠會 最後更新日期： 2021-07-09 23:03

7月9日是中國打壓維權律師的「709事件」6週年，美國務卿布林肯發表聲明，呼籲中國政府釋放那些被拘押或監禁的人，確保他們的家人不受騷擾，並恢復被取消律師資格人士的律師身份。

根據美國務院網站，布林肯（Antony Blinken）在當地時間8日發表聲明，稱對2015年7月9日起受到中國當局不公正拘留、審問和監禁的300多名律師和人權捍衛者表示敬意。他說，中國政府所恐嚇和壓制的是尋求在中國法律體系內運作、為社會帶來積極改變的人。

聲明說，在事件經過6年後，中國政府繼續對許志永、丁家喜等法律界人士進行審前羈押。為這些709事件當事人辯護的律師，包括律師李昱函和余文生在內，也被取消律師資格和監禁。

布林肯呼籲中國釋放那些與709鎮壓有關而被拘留或監禁的人，確保他們的家人免受騷擾，並讓那些被取消律師資格的人重新擔任律師。

聲明說，中國把試圖為其同胞尋求法律救濟的律師和活動人士作為打擊目標，這破壞了社會穩定和法治。美國將永遠支持那些尋求建立一個更加公正、穩定和繁榮社會的勇敢的人。

「709大抓捕」是由2015年7月9日起，全國不同地區維權律師、律師助理、維權人士、家屬等，突遭公安局帶走。截至2016年5月27日，受影響人士多達319人。