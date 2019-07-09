【709事件】抓捕行動四周年　中國人權律師團發聲明促停止迫害

2015年7月9日，內地抓捕上百名維權律師、民間維權人士及家屬，部分人至今未獲釋放，被稱為「709」大抓捕。今天是事件4周年的日子，中國人權律師團在Twitter上發表聲明，要求內地政府停止打壓及迫害人權律師。

中国人权律师的声音

——关于“709事件”四周年的声明！ pic.twitter.com/QvRT2DwNxk — 中国人权律师团 (@RightsLawyersCN) 2019年7月8日

「人權律師受到愈來愈多尊敬和關注」

聲明稱，隨著王全璋「顛覆國家政權」案的秘密宣判，人們認為「709事件」似乎應當暫告一段落，但恰恰相反的是，有關當局對人權律師的迫害不僅沒有停止，反而變本加厲。

聲明表示，「709事件」發生後至今，江天勇、李昱函、余文生、陳家鴻等4名人權律師先後被捕，而更多的人權律師如劉正清、隋牧青、覃永沛、文東海、陳科雲、劉曉原等則被吊銷、註銷律師執業證。而針對各地人權律師的行政處罰、行業處分、立案調查則更是舉不勝舉。

聲明指出，4年來，儘管有關當局窮盡一切手段抹黑人權律師或逼迫被捕的人權律師認罪，但那些人權律師反而受到人們愈來愈多的尊敬和關注，激勵著一批又一批的人權律師勇往直前。各地催生出更多的人權律師，也有更多的律師認識到了自由、公平和正義才是值得追尋的價值目標。

「堅信得道多助、失道寡助」

聲明表示，人權律師作為自由、民主、秩序、法治等普世價值的堅定捍衛者，將坦然面對執政當局的打壓、迫害、囚禁甚至判刑；人權律師堅信，得道多助、失道寡助，肆意踐踏法治和侵犯人權的沉渣餘孽必定會退出歷史的舞台。

聲明還強調，人權律師不僅為中國人權狀況的極端惡化而寢食難安，也為極權專制政權對世界人權事業的蠶食而憂心忡忡，「我們痛恨專制政體對香港市民所堅守的核心價值的侵犯，也譴責那些對台灣人民來之不易的自由和民主成果的猥褻。」

聲明最後說，「709事件」4周年之際，「我們強烈要求立即釋放周世鋒、王全璋、余文生、李昱函、陳家鴻、高智晟等五位律師和秦永民、吳淦、戈覺平、胡石根、陳劍雄、林明潔、陳建芳、尹旭安、張寶成等眾多維權公民，立即恢復江天勇律師的人身自由，各地司法當局應立即停止對轄區內人權律師的打壓及迫害」。

（綜合報道）