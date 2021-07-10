特朗普刊文：我為什麼要起訴大型科技公司

撰文： 魏向宇 最後更新日期： 2021-07-10 09:05

美國前總統特朗普（Donald Trump）起訴美國三間科技公司。特朗普7月8日於《華爾街日報》發表評論文章，解釋自己起訴美國科技巨頭的原因。他認為，這些公司聯合政府對言論自由進行審查，構成美國民主最大的威脅之一。

特朗普表示，「當前，我們的民主面臨的最大嚴重威脅之一，就是一群強勢的大型科技公司，它們與政府聯手，審查美國人民的言論自由。」

特朗普稱，這不僅是錯誤的，而且是違憲的。為了我自己和每個美國人的言論自由，我對大型科技公司發起起訴。

特朗普稱，社交媒體已經成為言論自由的集散地，就像前幾代人的市政會議廳、報紙和電視網絡一樣。網路是新的公共廣場。然而，近幾年來，大型科技平台審查和打壓社交媒體的不同思想、訊息和用户，變得愈來愈無原則和沒底線——刪除用户、封殺討論群，並野蠻干擾民主賴以生存的訊息自由交流。

圖為2020年4月14日，Facebook位於美國加州的總部。（AP）

特朗普稱，科技巨頭不再只是簡單地消除特定的暴力威脅。他們正在操縱和控制政治辯論本身。了解一下過去一年被審查的內容，譬如大型科技公司禁止用户在他們的平台發布證據討論新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）源頭，而現在，即使是企業資本控制的媒體（the corporate media）也承認這可能是真的。

特朗普稱，疫情大流行期間，大型科技公司禁止醫生討論一些潛在的治療方法，比如羥氯喹等，而研究表明，它確實可以緩解新冠肺炎的症狀。

特朗普稱，臨近總統大選只有幾週的時候，這些平台禁止美國歷史最悠久的報紙《紐約郵報》發表揭露拜登家族的報道，嚴重干擾連拜登競選團隊都無法提出有力反駁的一則新聞的曝光。

特朗普稱，恐怕最令人震驚的是，選舉後的幾週內，大型科技公司封殺了在任總統的社交媒體賬户，「如果他們可以對我這樣做，他們也可以對你這樣做——相信我，他們正在這樣操作」。

特朗普稱，這些對言論自由的公然挑釁和攻擊，正在對美國造成可怕的傷害，「這就是為什麼我與美國優先政策研究所一起發起集體訴訟，要求大型科技公司停止審查美國人民。訴訟要求包括損害賠償，以阻止以後發生類似事件，並要求恢復我在各平台的帳户。」

特朗普稱，他們起訴大型科技公司被政府利用，實施非法和違憲的審查。1996年，國會試圖將責任保護擴展到網路平台，以促進網絡的發展，授權它們是平台而不是出版商。與出版發布商不同的是，Facebook和Twitter等公司不需要對在其網站發布的內容，承擔法律責任。沒有這種豁免權，社交媒體公司就不可能存在。

他提到，大型科技公司和政府機構正在積極協調，按照疾病控制和預防中心等機構的指導，從平台刪除訊息。大型科技公司和傳統企業媒體組成了「新聞主導真相部」，實質是根據疾控中心的指示，依據他們需要的訊息來「作戰」。科技公司正在聽從政府的命令，審查掉不被他們批准的訊息。

特朗普稱，這種強制和協調是違憲的。最高法院認為，憲法禁止國會利用私人實體來幫自己做事。事實是，大型科技公司已經以違法的形式成為美國政府審查機構的代理，「無論您的政治主張如何，這都應該讓您感到震驚。這是不可接受的、非法和反美國的。」

特朗普稱，他為恢復所有美國人——民主黨人、共和黨人和獨立人士的言論自由，發起這些訴訟，「我永遠不會停止為捍衛美國人民的憲法權利和神聖的自由而戰。」