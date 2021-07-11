世界第一深60米水底廢墟探秘　「杜拜深潛」幽閉恐懼者慎入

撰文： 楊倩 最後更新日期： 2021-07-11 03:19

阿聯酋最大城市杜拜擁有全球最高摩天大樓和最大購物中心的，近日又添一座世界最深「水底城市」，深達60米，讓你深潛入另一世界！裡面不但有人造廢墟讓潛水客探索秘境之餘，還有水底桌球等游戲消遣。

+ 3 + 3 + 3

美國有線電視新聞網（CNN）昨日報導60公尺深的新景點「杜拜深潛」（Deep Dive Dubai），日前獲健力士世界紀錄頒「全世界最深潛水池」，超越原本世界最深潛水池、位於波蘭首都華沙附近45.5公尺深的Deepspot。

「杜拜深潛」是在一座面積1500平方米的牡蠣形建築內，注入1400萬公升淡水打造而成，水量相當於6座奧運規格泳池，比當今世上任何潛水池大4倍以上。

這一旅遊和極限運動的世界新貴將於今年稍後方向公眾開放。目前僅限受邀者入場體驗，杜拜王儲哈姆丹（Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum）日前在TWITTER 分享這一「超現實」的體驗。

An entire world awaits you at Deep Dive Dubai the world’s deepest pool, with a depth of 60 meters (196 feet) #Dubai pic.twitter.com/GCQwxlW18N — Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) July 7, 2021

「杜拜深潛」安裝了最先進的照明和音響系統，以營造不同氛圍。潛水客可探索水底神秘廢墟，圖書館、也可體驗在「廢棄」的公寓裏坐定定下棋和打美式桌球。而水溫維持在舒服的攝氏30度。隔著玻璃看出去，不是海洋生物，而是奢華購物中心裏的美女；同樣，你也成為她們的風景。

這裏也可用來拍水底戲，堪稱中東地區最大的水下片廠。荷里活影星史密斯（Will Smith）日前也應邀試水。

杜拜深潛具備中東最先進的高壓艙，在緊急狀況下可容納12人 ，池周邊安裝了56支鏡頭，確保潛水客在每個角落都能玩得安全。

杜拜深潛官方網站上另提醒遊客，勿於深潛後登上世界最高的哈里發塔（Burj Khalifa）頂樓，建議等18至24小時再登高至300公尺以上。不過，先登塔再潛水則不會造成風險。