撃敗杜拜！上海J Hotel突破100層成全球最高酒店　逾千藝術品極豪

撰文： 日本設計小站 最後更新日期： 2021-07-03 10:02

隆重宣布，全球最高且最豪華的酒店—— J Hotel（以下簡稱J酒店），6月19日正式開業了！地址就在中國上海。我沒聽錯吧？全球最……高，在上海？

是的，大家還記不記得上海中心大廈，那座耗時8年，造價148億，高632米的「打蛋器」，是已建成的中國第一、世界第二的高樓。而我們今天所說的J酒店，就坐落於大廈內的84-110層。

等等，網友要問了「你是當哈利法塔不存在嗎？」「難道世界第一高樓裡沒有酒店？」確實，哈利法塔是世界第一高，這不假；在哈利法塔中有一家全球知名酒店——Armani Hotel 阿瑪尼酒店，這也不假。但阿瑪尼酒店位於哈利法塔的大堂層至8樓和38至39樓。而我們J酒店呢，84至110層。

最豪華的酒店 有多豪華？

沒想到，杜拜也有今天，也能在「最高」面前低人一等。但如果說「最高」是J酒店給迪拜上的第一課，那麼這「最豪華」是它給迪拜上的第二課。

點圖欣賞全球最高J酒店超豪華內部裝修▼▼▼

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1000多件藝術品

J酒店有1000多件藝術品。沒錯，就是1000多件。而且這些藝術品分別來自國內外知名藝術家之手。這是住酒店？順便看個藝術展。好一個雙管齊下。

別的不說，前台這幾個「跳舞的小人兒」，它是由法國藝術家Pauline，用金屬絲手工精心編制的芭蕾舞者。再往下走下去，不禁說一句「J酒店真是下血本啊」，人家高奢酒店放名畫，咱們J酒店直接大型雕塑齊刷刷。當然，人家有的，我們也得有，古風壁畫、現代插畫我們不差。這個藝術展……啊呸，這家酒店，很有看頭！

餐廳：很壕

J酒店將「壕氣沖天」的氣質拿捏的可謂是死死的，除了1000多件藝術品坐鎮，美食更加是「留住了我的人、留住了我的胃」。

103層的「錦筵」中餐廳，就從這電梯開始——紅色琉璃的中式門樓，就有那中國味兒了。這裡有必要插一句嘴，電梯門口的金色羽毛也代表著酒店的名字「J」。電梯對應的走廊盡頭更加絕了。看到的第一眼，日站君腦子裡直接蹦出來紅樓夢裡的一個詞叫「二龍戲珠」。雖說J酒店只有一條晶瑩剔透的琉璃祥龍，但單龍戲珠也足夠壯觀了吧。

點圖看看J酒店豪華餐廳▼▼▼

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除了103層的中餐廳，120層的「天之錦」餐廳同樣驚艷。走出電梯，首先映入眼簾的就是一幅長達30米的意大利馬賽克鑲嵌的壁畫。這畫上畫的不是別的，正是古代絲綢之路的繁榮景象。怎麼樣，稱不稱得上「壕」？而餐廳的內部設計，當然也完完全全的契合了門前的高貴氣質。在這裡可以一面俯視上海夜景，一面享受美食，就差一個米芝蓮廚師的噱頭了。

再說起美食的味道如何？看圖自己品味吧。

165間客房 形狀各不相同

作為酒店，重中之重當然是客房了。J酒店的客房位於86至98層，可想而知這視野會有多好。汪峰老師來了，都不禁得唱一句：這就是飛翔的感覺！

除此之外，J酒店的客房可以說是每一間的「形狀都各不相同」，4種房型、共165間客房，面積從61至380平方米不等。也難怪，畢竟上海中心大廈這座大樓本身，就是螺旋上升不規則造型啊。

微博@阿Sam的午夜場就打卡了100多平方米的雲上套房。房間內的Ipad可以遙控智能家居，很讚！還有設計師精心用玉蘭花水晶玻璃將房間分區。細節設計也很吸睛，白玉蘭花瓣造型的浴缸，深得女孩子們的歡心。其中，客房內有10多種「J」標籤的飲品，客人均可免費飲用，衛生間內的洗護用品是Hermes愛馬仕，風筒呢，也必須是頂配Dyson戴森。

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一對一貼身管家

你可能要說了，這……五星級酒店都可以做到的配備，在這種高奢酒店裡已經不值得一提了。話說的沒錯，但我們J酒店除此之外，還有一對一的貼身管家服務。

165間客房每一間都有管家櫃。如有換洗衣服，客人可以將其放入管家櫃內，關上門按下「請取件」按鈕，管家便會另一個門（房間）外側打開櫃門取物。既不會被打擾又服務到了客人，好完美！

多個細節設計

不得不說，J酒店不僅在意整體設計給我們帶來的觀感，也同樣的在意細節設計給我們的體驗啊！不愧是「壕」酒店！其中有幾個不引人注目的設計，日站君也想拿出來與大家分享一番。

J酒店名字的寓意

不說大家可能會自動跳過，說起細節，J酒店僅僅一個名字「J」就有三層含義。因為是錦江集團旗下的酒店，所以其一的含義就是錦江拼音的首字母。其二是白玉蘭花開時它的花瓣綻放的形狀，而最後一層含義則是「傑出」的「傑」字首字母。

最快的電梯：1分鐘 到達110層

還有一點值得稱讚的是，J酒店的電梯速度堪稱世界之最。不到1分鐘，便直達101層酒店大堂。

公共空間=文化主題館

還有，在J酒店的公共空間，不僅僅是奢華、舒服，它還更像是一個文化主題館。每一個部分都有自己的風格和特色。網友：太用心了，想去！

是不是很想去？那麼你們最關心的價格問題來了。據記者多方核實確認，開業初期酒店入門級客房標價為人民幣3088元起（約3700港元）。

世界級頂尖酒店 能衝就衝啊！

看了一圈J酒店，可謂是從上到下都寫著「壕氣」和「與眾不同」！也難怪，J酒店的董事長都說「我剛開始做這個項目的時候，滿腦子都想著一個事『不同』 。」

但好多網友面對這樣的J酒店，也產生了疑惑「住一晚而已，快捷酒店不好嗎？」「幾千幾萬睡一晚真的值？」這個問題……可能也是另一個問題的答案。同樣是衣服，為什麼有人了掘棄快時尚品牌，選擇了Miu Miu的小裙子，和CHANEL的小禮服。

最後，我們再說回J酒店本身，無論從環境、設計還是配置，它已然達到了世界級頂尖的水平？就衝這一點，大家也別想了，能衝就衝吧！

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