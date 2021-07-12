美國女商場內「突襲」亞裔童被捕　狂叫「中國」又拳打男孩頸部

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-07-12 22:12

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）爆發以來，在美國針對亞裔人士的騷擾及襲擊愈來愈多。內華達州一名韓裔女子日前帶着年幼子女到購物中心歡度周末，不料一名白人女子突然出現，對她6歲的兒子揮拳毆打，大喊「中國」以及罵髒話。影片被上載到TikTok後，很多網民都為之憤怒。

TikTok用戶@uhmmaj是一名韓裔女子，她7月4日與丈夫及2名子女到拉斯維加斯百貨公司 The Shops at Crystals逛街。2歲女兒在嬰兒車內，@uhmmaj推着女兒向前行。丈夫則拖着6歲兒子的手。一名白人女子突然在他們後方出現，拳打她兒子頸部，她丈夫隨即護住兒子，白人女子則對@uhmmaj吼叫。

The Shops at Crystals位於名為CityCenter的建築群內。

韓裔女子驚魂未定，但也及時反應，舉起手機拍攝。她未拍到兒子受襲過程，但拍到她對瞪大雙眼對鏡頭大吼大叫。她對這家人激動地說「去你的」、「中國」、「我受夠了」等，之後她轉身離開，此時購物商場的保安員亦出現。

@uhmmaj在後來上載到TikTok的影片字幕中寫道：「這個女人襲擊我兒子。她拳打我的6歲兒子，同時大叫，說出種族歧視及反亞裔的話。」

她稱：「她在喊出類似『我知道你們這些人做什麼。你們這些人吃自己的子女。這是你的錯。』」

@uhmmajo在影片中說：「請注意安全，沒任何地方是安全的。」

Racist in Nevada harasses Asian woman and her 6-year-old son pic.twitter.com/d0cU2sG8Jz — Marjorie Gaylor Queen (@Tim_Tweeted) July 7, 2021

影片結尾是，白人女子結束她的謾罵，收拾她散落地上個人物品。一名保安員也來到並請她離去。影片在此結束。@uhmmajo稱，白人女子與保安員也發生爭執。

@uhmmajo稱她兒子身體沒問題，但精神上是痛苦。家人試着盡量不在他面前提起此事，但當一名探員就案件來電，小男孩因聽到對話而不開心。不過他看來相當懂事，他另一方面又慶幸，白人女子襲擊的，不是他年幼的妹妹。

AsAmNews在11日稱，拳打男童的女子名為希爾（Shelly Hill）。她因毆打、仇恨和偏見犯罪指控被拘留。希爾以3,000美元保釋外出，11日首度出庭。

AsAmNews是一個亞太裔美國人社區（AAPI Community）網站。

我希望警察帶走她。商場保安員就這樣讓她走了。是，我們在提出指控。#crystalsmall #arialasvegas #fyp #assault @uhmmajo

希爾看來不是第一次做出類似行為。當@uhmmajo向警方展示影片時，他們稱之前已曾與希爾「交手」。The Shops At Crystals向AsAmNews稱，在希爾襲擊男童前，保安員已曾請她離開商場一次。@uhmmajo向商場員工說，她看到希爾騷擾一個西班牙裔家庭，以及向一名男子吐口水。

@uhmmajo對希爾被捕感到鬆一口氣，她稱：「我不想她接近任何小孩。她（當時）可能會對我兒子造成更多傷害，尤其是她說出那些內容涉及種族歧視的說話時。」