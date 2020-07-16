2100年全球人口預測出爐　中國跌至第三　但將成本世紀第一強國

聯合國預測廿一世紀全球人口將持續增長，但美國華盛頓大學的一項研究指出，全球人口將在2064年達到97億的顛峰，之後因婦女生育率下滑而開始減少。到2100年時，全球人口估計約88億，屆時中國內地人口將只有7.3億，台灣人口更不到現在的一半，各國國力排名將因人口消長而重新洗牌。目前全球人口為77.95億。

英國《每日郵報》報道，這項刊載於英國醫學期刊《刺針》（The Lancet）的報告，由華盛頓大學科學家墨瑞（Christopher Murray）和沃爾塞特（Stein Vollset）帶領團隊研究。

80年後 印度人口估全球最多

2017年全球人口前五名依序為中國內地的14億，印度13.8億，美國3.25億，印尼2.58億及和巴基斯坦的2.14億。但是到了2100年，印度將以10.9億成為全球人口最多的國家，尼日利亞的7.91億竄升到第二，中國7.32億落到第三，第四及第五為美國3.36億及巴基斯坦2.48億。研究預測，台灣人口2017年約2,358萬，2100年恐衰退到1,089萬，減少一半以上。

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研究指出，人口大國的排名變動，影響各國國力的排名跟著變化。到了本世紀末，尼日利亞將成為全球前十個最大、最富有的國家之一。以GDP而論，美國仍為全球最大經濟體，第二至五名依序為中國內地、印度、日本及德國。中國在本世紀將有30年時光成為全球第一強國，卻沒有維持下去而被美國超越。

23國人口 恐將萎縮一半以上

研究預測有34國人口減少25%至50%，更有23國的人口將萎縮50%以上，包括台灣、日本、西班牙和泰國。日本到2100年時人口將只剩下6千萬，相較於2017年的1.28億，下滑53%。

研究指出，未來40年全球人口將激增，增長逾20億，以生育率仍很高的撒哈拉以南非洲增長最多，2064年達到高峰後開始下滑。每名婦女平均生兩個小孩，人口才會持平，生2.1個以上人口才會增長。但隨著婦女受更好的教育和投入職場，生育率自然下滑。目前全球生育率2.37，估計本世紀末會降至1.66。

沃爾塞特指出：「我們的人口預測對於經濟、社會和地緣政治影響力都有重大意涵。我們的研究發現，單是工作年齡的成年人口下滑這一項因素，就會使國內生產總值（GDP）增長率降低，導致本世紀末全球經濟強國排名大洗牌。」

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】