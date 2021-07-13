美媒：Bill Gates在一場會議上首談離婚事件　認為是自己的錯

比爾蓋茨（Bill Gates）7月13日在一場由億萬富翁和體育界、科技界及媒體界一些名人共同出席的一場會議上，首度談到他與梅琳達（Melinda Gates）的離婚事件。一名在場者指，這位微軟創辦人差點哭了，又認為離婚是自己的錯。



比爾蓋茨（Bill Gates）2021年7月8日出席艾倫公司太陽谷會議（Getty）

據《紐約郵報》（New York Post）7月12日引述消息人士報道，這件事發生在愛達荷州太陽谷（Sun Valley）舉行的艾倫公司太陽谷會議（Allen & Company Sun Valley Conference）上，這會議通常被稱為「億萬富翁夏令營」。

在談論氣候變化後的一次非正式問答環節中，美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）主持人奎克（Becky Quick）向蓋茨談到了那場歷時27年最終分道揚鑣的婚姻。

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一位與會者表示「他承認自己把事情弄得一團糟（messing up）」、「他基本上認為（離婚）是他的錯」。與會者又補充說，蓋茨看來確實有點情緒化，並指「他差點就哭了。」

報道稱，另一名與會者表示，蓋茨在會議期間似乎都很焦慮，對試圖與他交談的人不予理睬。

據《福布斯》（Forbes）統計，蓋茨的身價為約1,290億美元，他與梅琳達離婚後，兩人創辦的基金會去向備受關注。