蓋茨離婚｜美媒︰Bill Gates與「淫亂富豪」愛潑斯坦關係成導火線

撰文： 羅堃怡 最後更新日期： 2021-05-10 04:48

微軟創辦人比爾蓋茨（Bill Gates）和梅琳達（Melinda Gates）本月3日宣布離婚，有傳媒報導，蓋茨被指曾和有「元首級淫媒」之稱的已故美國富商愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）關係親密，令妻子梅琳達深感不悅，但比爾蓋茨屢勸不聽，终成離婚導火線。 據知情人士對《華爾街日報》說，在二人提出離婚申請之前，梅琳達諮詢了離婚律師大約兩年。她說，他們的婚姻「不可挽回地破裂」。

據報，比爾蓋茨與比爾愛潑斯坦於2011年認識，幾年間兩人多次見面，而梅琳達早於2013年就向蓋茨表示不希望他和愛潑斯坦來往。據《紐約時報》報導，2013年9月，蓋茨夫婦與愛潑斯坦在其位於紐約上東區的家中舉行了一次未被公開報導的會面，這讓梅琳達感到「憤怒」，知情人士稱這次會面可能是「蓋茨與愛潑斯坦關係的轉折點」，因為此後梅琳達告訴朋友們，她在這個性侵犯者的陪伴下感到很不舒服，不想再與他有任何關係。

蓋茨後來曾向外界承認，自己跟愛潑斯坦會面是個錯誤， 但有報導指出，蓋茨和愛潑斯坦之間的關係比其最初承認的要緊密得多。2019年7月，愛潑斯坦被捕后不久，蓋茨就因與他的關係而被美國媒體關注。一位知情人士稱，梅琳達不喜歡愛潑斯坦，「很多人都對愛潑斯坦感到不舒服，這與他的那些性醜聞無關。他就是個討厭的傢伙。他表現得很不禮貌，任何人都不願意和他在一起」。