美國警告企業　與新疆有供應鏈或投資聯繫可能面對違法風險

美國國務院7月13日再向企業發出警告，指涉及中國新疆供應鏈和投資聯繫的風險增加，理由是中國存在人權與強制勞動問題，美方又指那些不退出與新疆有關供應鏈或投資的企業和個人，有可能面對違反美國法律的高風險。



美國國務院當天發布更新版的「新疆供應鏈商業諮詢公告」，內容指中國繼續在新疆與其他中國地區展開「可怕的虐待」（horrific abuses）行為，針對以穆斯林為主的維吾爾族、哈薩克族、吉爾吉斯族及其他少數民族和宗教少數群體成員。

內容指「鑑於（新疆）侵權行為的嚴重性和程度，不退出與新疆有關供應鏈、企業或投資的企業和個人，或會面對違反美國法律的高風險。」

美國國務院2021年7月13日發布更新版的「新疆供應鏈商業諮詢公告」（網站截圖）

路透社報道，美國之前在2020年7月發布「新疆供應鏈商業諮詢公告」，那份公告由國務院、財政部、商務部與國土安全部共同發布，指新疆和中國其他地區存在侵犯人權活動，包括強迫勞動，提醒各工商企業注意與有關實體聯繫可面臨的風險。

美國商務部早前在7月9日發布公告，把14間中國企業列入經濟黑名單，指控這些企業在中國對新疆維吾爾族、哈薩克族和其他穆斯林少數群體成員的壓制、大規模拘留和高科技監視運動中，涉嫌侵犯和踐踏人權。

中國外交部發言人汪文斌當時回應稱，美方所謂「實體清單」是打着人權幌子，打壓中國特定企業和產業的工具，是美方禍亂新疆、以疆治華的手段，中方堅決反對。