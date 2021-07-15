新冠肺炎｜英國將香港列入「綠色名單」　入境英格蘭無需隔離檢疫

英國政府7月14日更新旅遊名單，將香港及保加利亞列入旅遊綠色地區名單，從這些地方入境英國的旅客無需接受隔離檢疫，但出發前需要提交陰性病毒檢測，入境後兩天則要進行PCR核酸檢測。
台灣及克羅地亞則列為「綠色監察名單」，意味當局可能短時間內隨時將這些地區降格為「黃色地區名單」。
英國政府公布有關消息前，英航母公司IAG前策略總監博伊爾（Robert Boyle）曾在11日推斷，稱香港零確診及測試數據理想，從香港入境英國的旅客中，只有0.2%是陽性個案，因此放寬入境限制的機會甚高。
即使英國及中國近期就香港問題導致關係緊張，但英國運輸大臣夏博思（Grant Shapps）向博伊爾保證，有關決定都是以科學為基礎。
另外，古巴、印尼、緬甸及塞拉利昂（Sierra Leone）則被列入紅色地區名單，即從這些地區入境前，需要提交陰性病毒檢測證明。入境後，須在酒店隔離10天。
目前更新名單暫時適用於英格蘭，但預計蘇格蘭、威爾斯及北愛爾蘭會在較後時間跟隨。
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