歐洲議會外委會通過中國新戰略　呼籲定期就人權問題對話

歐洲議會外交事務委員會7月15日通過呼籲歐盟制定中國新戰略報告草案，批評中國對新疆、西藏和香港的侵犯人權行為，並支持歐盟台灣啟談雙邊投資協定。外委會表決通過報告後，下一步將提交歐洲議會全會討論表決。



外委會以58票贊成、8票反對、4票棄權，通過籲歐洲聯盟制定應對中國新戰略的報告草案，認為歐盟應繼續與中國討論氣候變化和健康危機等全球挑戰，但同時批評中國系統性侵犯人權，籲歐盟與理念相近夥伴深化關係，促進戰略自主和捍衛歐洲的利益和價值觀。

圖為2021年7月6日，歐洲議會議員於法國斯特拉斯堡出席會議。（AP）

報告呼籲歐中持續討論人權、氣候變化、應對全球衛生危機和多邊組織等改革議題，並對可能演變為流行病或大流行病的傳染病透過風險和預警系統加強應對，但要求中國允許對新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的起源和如何傳播進行獨立調查。

報告明確表示，中國取消對歐洲議會議員和歐盟機構的制裁之前，將繼續凍結《中歐全面投資協定》的批准程序。報告還再次呼籲歐盟針對歐盟與台灣的雙邊投資協定取得進展。

報告提到中國的系統性侵犯人權問題，呼籲歐中定期舉行人權問題對話，解決中國對新疆、內蒙古、西藏和香港的侵犯人權等問題。