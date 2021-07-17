中歐外交高層會面　王毅：歐盟互聯互通倡議與「一帶一路」互補

撰文：張子傑
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歐盟外交和安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）7月15日訪問中亞國家烏茲別克（Uzbekistan）期間，在首都塔什幹（Tashkent）與中國外長王毅會面。雙方討論加強合作及阿富汗等議題。

博雷利在Twitter上載與王毅會面的照片，指他們談論多個共同議題，包括伊朗核協議、阿富汗問題，以及加強在中亞地區等地的合作等。

新華社17日亦報道兩人會面的內容，指博雷利表示歐盟不希望與中國對抗，亦不會參與任何形式的新冷戰。他認為中歐關係仍有很大的提升空間，並就分歧進行坦誠對話，以及在應對氣候變化問題上加強合作。

王毅則歡迎歐盟提出的全球互聯互通倡議，認為這並非對抗中國的「一帶一路」，而是形成互補，攜手促進各國之間的互聯互通，推動歐亞大陸加快發展陸加快發展。

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