美國商務部「免責警察部隊」存在多年　監控及調查華裔中東裔員工

美媒7月16日引述參議院調查人員在一份新報告中稱，美國商務部一個鮮為人知的安全部門的官員，對部門員工進行未經授權的監視和調查，對象是華裔和中東裔人士。



《紐約時報》16日稱，參議院商務、科學和運輸委員（Senate Commerce, Science, and Transportation Committee）一份進行了6個月的調查報告出爐。它是基於20多名舉報人證詞寫成，並在本週由委員會成員、密西西比州參議員威克（Roger Wicker）發布。

報告引述「吹哨人」舉報內容以及商務部內部文件，發現在2014年（奧巴馬時期），「調查和威脅管理辦公室」對數以千計員工進行內部調查，主要對象是華裔及中東裔人士。當局擔心他們從事間諜活動，向中國及伊朗外泄國家機密。

特工即使無法找到犯罪證據，部門領導人也經常拒絕結束調查，有時讓研究人員或其他員工陷入行政困境。參議院調查人員稱，截至2020年底，仍有近2,000宗案件未結案。

商防部發言人稱，部門已暫停這辦公室的調查，並在2021年4月就這計劃進行內部審查。發言人也補充說，官員在檢視威克發布的報告，對於有關指控非常認真的對待。發言人稱，預計這個內部審查在數週內完成，屆時部門會就這些被提出的議題，分享其應對計劃。

委員會的報告稱，部門經常從事超出其職責範圍的不道德或不安全活動，並且員工未就這些活動接受過培訓。 報告內文稱，這些努力的大部分是由一位官員在多屆政府中推動的：部門的長期主管喬治・李（George Lee）已被安排休假。《紐約時報》未能聯繫到喬治・李置評。

威克在一份聲明中指出：「打擊中國構成的國家安全威脅應該是任何機構的優先事項，但這並不意味着聯邦政府可無視法律，」 文中稱：「濫用權力以及基於種族的針對是不可接受的，尤其是在執法領域。」

圖為6月3日美國商務部長雷蒙多在白官出席活動時發言。（Reuters）

行動宛如間諜 引發爭議

委員會報告的結論是，商務部轄下名為「調查和威脅管理辦公室」（Investigations and Threat Management Service，ITMS）逾10年來一直是「耍無賴、不負責任的警隊」，「通常出於似是而非的原因，對部門員工進行了數千次未經授權的調查。」

調查發現，「調查和威脅管理辦公室」的工作——因擔心中國在美國猖獗的間諜活動而出現消耗——有時會轉向為種族定性，並且部門領導人使用極端策略進行調查。

他們派出蒙面及戴上手套的特工闖入辦公室，尋找或可使人被證明是犯罪的證據，甚或會爆鎖。2名商務部僱員分別在獨立的訪問中指出，辦公室又會監控被調查人士的電郵，搜尋特定的短語，「專款」、「政府支持」及「項目負責人」都在此列。任何人的電郵有這些關鍵短語，都會引發進一步調查。此外部門會找出「特定民族」姓氏的人，通過安全情報數據庫調查他們。

其中一個例子是得獎華裔水文學家陳霞芬（Sherry Chen）被誣陷為間諜事件。她是受僱於美國商務部轄下的國家氣象局（National Weather Service）。陳霞芬在中國出生，已歸化入籍美國。

她被捕的原因是，被指涉嫌非法獲取美國水壩的敏感資料並交給中國官員。商務部的探員對她進行長時間的盤問，又漠視一名行政法官提出能還陳霞芬清白的證據。不過2015年在案件開審前一週，檢察官撤銷所有對她的指控，惟沒任何解釋。

曾為「調查和威脅管理辦公室」工作的前調查員Chris Cheung稱，辦公室的行為像是「一個偶然拿到槍和警章的人，卻沒受過培訓，所以他根據自己在電影中看到的內容操作。」

此外一名接受參議院調查員訪問的商務部高級官員稱，「額外的審查以及仇外心理之間是一線之差，而ITMS經常過界。」