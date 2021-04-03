美國學校社會科試卷指中國人吃貓狗　三名教師涉種族歧視被停職

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美國德克薩斯州有公立學校老師於社會科試卷出題時，指中國人吃貓狗是中國的常態，被指涉種族歧視惹爭議。學校所屬校區3月31日證實三名教師擬訂測驗卷時，對亞裔學生使用不恰當語言，目前已經被停職，直至調查完結。

揭發事件的美國女大學生喬伊．林（Joy Lim）因為疫情與就讀德克薩斯州公立學校6年級的妹妹，留家學習。12歲的妹妹3月參加網上測驗，喬伊無意間發現，測驗其中一條問題對中國人帶有偏見，把試卷上傳社交媒體，引起廣泛討論。

從照片可見，試卷第3條問題問道 ：「以下哪一項是中國常態（norms）？」答案有3個選擇，分別是「於餐廳打嗝會被割掉嘴唇」、「於中國部分地方，假如小朋友偷糖果，就會被打藤50下」，以及「中國部分地方有人吃貓狗」。

最初有人質疑圖片是否屬實，但其後喬伊妹妹所屬校區證實事件。校區表示，發現有三名教師擬訂試卷時，對亞裔學生使用不當言詞，用字有貶義，對他人造成傷害。校區強調，絕不會容忍不尊重美籍亞裔人或其他族群的言論或行動。當局已經為教職員提供多元培訓，建立更包容、彼此更尊重的教學環境。

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