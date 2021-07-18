王毅結束上合組織會議和中亞3國訪問　冀阿富汗盡早停火避免內戰

中國國務委員兼外長王毅結束中亞三國訪問，與及上海合作組織會議。王毅出席記者會時表示，會議上各方認同要堅定維護以聯合國為核心的國際體系。在阿富汗問題上，他亦表示中方支持並期待阿富汗各方本着「阿富汗人所有，阿富汗人人主導」的原則。



圖為7月16日，中國務委員兼外長王毅出席在烏茲別克首都塔什干舉行的上合組織會議。（Reuters）

王毅表示，今年是上合組織成立20周年，各方在會上一致認為，面對當前國際社會面臨的嚴峻挑戰，「上海精神」的價值和意義更加突出。同時各方認同要堅定維護以聯合國為核心的國際體系，維護以國際法為基礎的國際秩序，反對任何形式的單邊主義和霸權霸凌行徑。

王毅又表示，會上各方同意深挖合作潛力，擴大合作領域，推進疫苗合作，攜手戰勝疫情，加快經濟恢復和民生改善。各方亦同意堅決防範外部勢力滲透干涉，維護本地區安全穩定。

在阿富汗議題上，王毅表示中國尊重阿富汗的主權、獨立和領土完整，堅持不干涉阿富汗內政的國際關係準則。王毅表示中方希望阿富汗能盡早停火，避免爆發全面內戰，以「阿富汗人所有，阿富汗人人主導」的原則，盡快重啟內部談判，積極尋求政治解決方案。

被問到美國在阿富汗撤軍，王毅批評美國是阿富汗問題的始作俑者，需要以負責任的方式確保局勢平穩過渡，不能錯上加錯，因撤軍而生亂和生戰。王毅又指美國應當深刻反思為阿富汗人民帶來的是和平還是苦難，認真考慮如何致力於地區的穩定而不是動蕩。