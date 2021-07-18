王毅結束上合組織會議和中亞3國訪問　冀阿富汗盡早停火避免內戰

中國國務委員兼外長王毅結束中亞三國訪問，與及上海合作組織會議。王毅出席記者會時表示，會議上各方認同要堅定維護以聯合國為核心的國際體系。在阿富汗問題上，他亦表示中方支持並期待阿富汗各方本着「阿富汗人所有，阿富汗人人主導」的原則。
王毅表示，今年是上合組織成立20周年，各方在會上一致認為，面對當前國際社會面臨的嚴峻挑戰，「上海精神」的價值和意義更加突出。同時各方認同要堅定維護以聯合國為核心的國際體系，維護以國際法為基礎的國際秩序，反對任何形式的單邊主義和霸權霸凌行徑。
王毅又表示，會上各方同意深挖合作潛力，擴大合作領域，推進疫苗合作，攜手戰勝疫情，加快經濟恢復和民生改善。各方亦同意堅決防範外部勢力滲透干涉，維護本地區安全穩定。
在阿富汗議題上，王毅表示中國尊重阿富汗的主權、獨立和領土完整，堅持不干涉阿富汗內政的國際關係準則。王毅表示中方希望阿富汗能盡早停火，避免爆發全面內戰，以「阿富汗人所有，阿富汗人人主導」的原則，盡快重啟內部談判，積極尋求政治解決方案。
被問到美國在阿富汗撤軍，王毅批評美國是阿富汗問題的始作俑者，需要以負責任的方式確保局勢平穩過渡，不能錯上加錯，因撤軍而生亂和生戰。王毅又指美國應當深刻反思為阿富汗人民帶來的是和平還是苦難，認真考慮如何致力於地區的穩定而不是動蕩。