東京奧運｜氣候變化導致高溫潮濕　或對運動員構成嚴重風險

日本東京奧運將在7月23日至8月8日舉行。美媒稱，這段時間是日本一年當中溫度最高的時期，且溫度正受氣候變化影響而飆升。英國可持續體育協會（British Association for Sustainable Sport）則指，高溫度和高濕度可能為運動員帶來嚴重風險。



英國可持續體育協會5月26日發表的報告顯示，氣候變化增加另一種風險，那就是酷熱和濕度高威脅運動員的健康和表現。

報告指，東京平均氣溫自1900年以來增加攝氏2.86度，上升速度是全球平均氣溫的逾3倍。

協會創辦人兼行政總裁西摩（Russel Seymour）表示，隨着氣候變化加劇，運動員和競爭對手面臨極端風險的情況將愈來愈多，運動員可以和時間及彼此賽跑，卻不能超越氣候變化。

美國有線新聞網絡（CNN）6月7日引述氣象學家沃德（Taylor Ward）指：「雖然東京平均高溫在奧運期間為攝氏30至31度，（但）他們常常經歷攝氏35度左右的高溫，甚至近年來已接近攝氏40度，這種高溫結合很高的濕度，導致日本各地近年出現數次致命的夏季熱浪。這種情況毫無疑問將在奧運會期間為戶外運動員帶來極大壓力」。

東京大學環境及城市規劃教授横張真（Makoto Yokohari）2020年9月8日接受路透社時稱，東京酷熱夏季或讓奧運成為「噩夢」。横張真也指出，問題不僅是溫度，還有濕度。