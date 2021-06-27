5種食物即將絕迹？全球氣溫再升2度紅酒都沒得飲　影響已出現

撰文： 食力 最後更新日期： 2021-06-27 08:08

人類在面對氣候變化所帶來的巨變中，農業與糧食生產可謂是受災第一線，隨着氣溫逐年上升，海洋酸化與不尋常的極端氣候，已經對於人類飲食結構造成莫大的影響。與人類飲食息息相關的動植物生態，目前正遭受溫度的上升所帶來的影響，遠比預想的還要大。

全球人類，正值地表氣溫最高年代

美國太空總署（NASA）曾在2021年1月14日發表分析，表示2020年的地表氣溫與2016年同時並列歷史最高溫，更直指過去10年是歷史上氣溫最高的期間。

2020年，全球全年平均溫度，比1951～1980年的平均溫度上升超過1.02℃，而全球的溫度不斷在上升，與二氧化碳的排放量有絕對的關係。

即使全球都有共識應該要試圖控制二氧化碳的排放量，但根據NASA的分析顯示，即使2020年新冠肺炎席捲全球，工業、農產業等紛紛受到衝擊而降低生產量，空運與航運班次也大幅降低，照理來說在全球大停工的狀態下，二氧化碳的總濃度應該可以獲得有效的控制，但觀測結果卻顯示濃度仍持續增加，因此科學家大膽預測2021年的平均溫度也將持續攀升不減。

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持續攀升的溫度，將使5種食物滅跡

若是說到二氧化碳與食物之間有什麼關係，最直接的相關性就是碳足跡（Carbon Footprint），食品的碳足跡指的是食物生命週期總共產生的溫室氣體排放量，包含從原料開始、生產製程、運輸等。而以下這5種產品就是碳足跡相當高的食品種類：

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不只是糧食危機，更是全人類的生存挑戰

僅僅的升溫2°C，聽起來對於人體體溫的感受可能差別並不大，但背後隨之發生的是更大的問題及挑戰，環境的變化正在影響着全球的糧食生態體系。

而牽動這些事情發生的原因，與人類的生活習慣習習相關，碳排放量從大到整個供應鏈，小到汽機車的使用，都會對環境造成影響跟危害，全人類一同實行碳排放量減低的計畫，才有可能為地球目前所面臨的環境危機盡一份心力。

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【本文獲「食力」授權轉載，原文：全球氣溫再上升2°C，我們將與這5種食物永別了】