日本前駐美大使：拜登上台兩個月即召開日美2+2會晤屬罕見

日本外務省顧問、前駐美大使杉山晉輔7月17日稱，拜登（Joe Biden）政府上台約兩個月，就召開了日美安全保障磋商委員會（2+2）會晤，認為「這很罕見」，美方對同盟國日本的信賴和期待前所未有地高漲。他又認為在對華議題上，日美如何分擔職責是關鍵。



拜登和菅義偉4月曾會晤：

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據共同社7月17日刊出杉山晉輔的訪問，他被問及繼特朗普（Donald Trump）政府後，拜登政府的對華強硬姿態也很鮮明，對此他有什麼看法。

杉山晉輔表示，有批評稱奧巴馬（Barack Obama）政府「對華軟弱」，拜登從失敗中，學習了經驗教訓。中國正在逐步變為擁有藍水海軍的海洋國家，除美國之外，在軍事、經濟和技術等領域都具有強大影響力，其崛起在現代史上尚無前例。

杉山晉輔說，在美國，不分黨派、不論官民對中國的擔憂都非常強烈。拜登政府3月發布的《國家安全戰略臨時指南》展示了與中國對抗的方針，寫明將與包括日本在內的同盟國公平分擔責任。

隨後，談及日本的立場時，杉山晉輔說，拜登政府上台約兩個月，就召開了日美安全保障磋商委員會（2+2）會議，認為這很罕見，顯示出對日本的重視。

他表示，為了讓中國基於國際規則做出負責任的行為，日美有必要合作，同盟關係不意味着各國採取完全相同的行動，和美國相比，日本在地理上更靠近中國，雙邊關係也有悠久的歷史。他認為，在對華政策方面，日美如何分擔職責將受到考驗。