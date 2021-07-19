塔利班掌權在即　新世紀的阿富汗大國互動

撰文：葉侃
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近來，隨着以美國為首的北約盟軍迅速撤離阿富汗，阿富汗喀布爾政府境況愈發糟糕。不僅一再丟失戰略要地，政府軍內部也持續出現成批逃亡現象。與之相比，塔利班的進取勢頭則愈發迅猛——根據該組織近日發表的官方聲明，塔利班目前已控制85%的阿富汗國土。
在阿富汗國內局勢一團亂麻的同時，域外大國之間圍繞阿富汗問題的博弈也在密集展開。

耐人尋味的是，目前為止，中美俄三強在此番博弈中表現得相對低調，反倒是類似土耳其、伊朗、印度與巴基斯坦這樣的區域大國或次級強權表現得相當主動。

就美國來說，拜登（Joe Biden）當局的首要目標，仍然是儘快從阿富汗撤出絕大多數武裝力量，同時試圖以最低成本維持美國在阿富汗的必要影響力——華府為阿富汗政府預留的600多人規模的軍事顧問團，並努力在周邊中亞國家維繫軍事存在。

在此，華府於阿富汗事務上亦存在相當矛盾的心態。一方面，在美國影響力相對衰落的背景下，華府基於重整全球地緣戰略的考量，愈發迫切地想從阿富汗泥潭抽身。另一方面，對於已經「苦心經營」20年，耗費甚巨的「阿富汗黑洞」（據悉美國僅軍費開支一項就累計超過2萬億美元），華府決策精英們又不甘心以「敗興而歸」的形象撤出。因此，在體面撤軍的同時，最大限度維持在阿富汗的既得利益，就成為題中應有之義。

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與美國類似，俄羅斯同樣在阿富汗問題上採取守勢。由於俄羅斯地緣戰略核心圈——獨聯體（CIS）地區緊鄰阿富汗，在塔利班大舉攻城略地之時，莫斯科方面最為關注的就是其周邊地緣安全問題。

而「心領神會」的塔利班很快表現出「對俄友好」的誠意，在該組織即將完全控制阿富汗與塔吉克邊境之際，塔利班適時派出官方代表團北上莫斯科，盡一切可能地向普京當局釋放善意。

面對來自「老對手」（塔利班的前身曾是當年的抗蘇主力）的善意，普京（Vladimir Putin）當局採取了「胡蘿蔔加大棒」的應對策略：一方面對塔利班有關「堅決制止極端主義外溢以及維護區域安全秩序」之承諾給予充分肯定，另一方面，則聯合集體安全條約組織（CSTO）各成員國，以集體聲明的形式敲打塔利班，稱「一旦塔阿邊境形勢惡化，集安組織將動員一切力量進行自衛反擊」。

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與美俄的「消極反制」相比，中國在阿富汗問題上低調卻不失積極。

低調者在於，目前為止只有外長王毅在出訪塔吉克時，就當前的阿富汗局勢發表過相對直接的聲明，延續北京方面一貫的「不干涉他國內政」的基調，僅強調中國堅持的「調和」原則及其對阿富汗未來的期許。

積極者在於，除了於上合組織（SCO）和中俄關係等維度就「如何通過多邊機制向阿富汗提供經濟與安全援助」等問題奔走協力，更重要的是，中方已經向塔利班拋出「在阿富汗境內修建高速公路網絡連接其主要貿易城市通道」的橄欖枝。

王毅結束上合組織會議和中亞3國訪問　冀阿富汗盡早停火避免內戰阿富汗政府與塔利班代表再於卡塔爾舉行和談

與中美俄的相對低調不同，一些區域大國在阿富汗問題上反而表現出更加「積極進取」的姿態。

在阿富汗戰火愈演愈烈之際，伊朗高調主持了包括阿富汗政府、塔利班與伊朗在內的三方和平磋商。會談中，作為首席主持人的伊朗外長扎里夫（ Javad Zarif）嚴正要求衝突雙方必須保持最大限度克制。不過，據接近伊朗官方的消息源稱，德黑蘭當局事實上已在一定限度上默許了阿富汗局勢的惡化。或許，在伊朗決策層看來，由於阿富汗局勢惡化而西進伊朗的年輕難民，也有助於在某種程度上緩解該國日益老化的人口結構，進而促進伊朗經濟的復甦與發展。

2021年3月19日，莫斯科，塔利班和談代表前往會場。作為阿富汗和平進程的一部分，此次和談由中美俄巴共同牽頭主持。（Getty Images）

與伊朗類似，土耳其也在阿富汗問題上有所動作。根據埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）與拜登於上月北約峰會期間達成的共識，安卡拉方面目前已經向喀布爾國際機場派駐軍隊，以協助北約盟國安全撤離。埃爾多安此舉除了為修復與西方盟友的關係，也是為了在阿富汗的未來格局中佔據先手位置。

作為土耳其官方喉舌的《每日晨報》將上述「帝國宏圖」表露得淋漓盡致：「基於豐厚的帝國遺產、鮮明的穆斯林國家特性以及不俗的綜合國力，土耳其將在未來的阿富汗格局中扮演舉足輕重的角色」。

但安卡拉方面的「阿富汗熱情」卻遭到了塔利班的「冷水回擊」，該組織近日發表的官方聲明公開表示「在北約預定的撤軍時限之後，即從今年九月起，任何繼續滯留在阿富汗國土的外國軍隊都將被視為佔領軍」。

由於阿富汗地緣位置的多樣性，其國內局勢的動盪也牽動着印度及巴基斯坦的神經。

這是7月14日在巴基斯坦西北部開伯爾-普什圖省拍攝的在爆炸中損毀的中企大巴。（新華社）

基於對阿富汗局勢失控後，該國難民可能大量湧入克什米爾，並經由該地進入印度北方各邦的擔憂，以及莫迪當局長期以來投機性地緣戰略試探的慣性，新德里方面在介入阿富汗局勢上頗為積極。近來不僅高調為喀布爾當局交付已購軍火，還試圖與普京當局協商，構建「旨在協助喀布爾抵抗塔利班的軍事聯盟」之可能性。

與新德里方面的「地緣焦慮」類似，巴基斯坦同樣對阿富汗亂局可能帶來的地緣安全風險憂心忡忡。隨着塔利班逐漸掌控巴阿邊境，巴基斯坦頗為棘手的挑戰即是阿富汗亂局對中巴經濟走廊（CPEC）的安全風險問題。這一項目事關巴基斯坦長遠發展大計，但近日發生在該國西北部的中國工程師班車遭遇恐襲的事件，已經為此敲響了警鐘。

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不難看出，出於對「帝國墳場」噩夢的擔憂，中美俄這樣的全球強權於當前的阿富汗亂局上不約而同地採取了「低調及間接調和」的政策方針。與之相比，那些在阿富汗問題上有着重大地緣利益關聯的區域國家，反而展現出更為積極進取的姿態。

就當下而言，在美國愈發撒手的情況下，俄羅斯、伊朗乃至巴基斯坦等國對阿富汗局勢的影響力依舊舉足輕重。而就長遠而言，中印兩國在阿富汗問題上沒有類似於美俄那樣的歷史包袱，有利於兩國採取更靈活的政治斡旋。然而相較於印度，中國自身強勁的基建與產業輸出能力，也將令北京依循「多邊協調」、「以發展促安定」的思路，在阿富汗擁有更多話語權。

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