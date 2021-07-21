美媒：蘋果公司和Nike中國供應商傳避僱新疆工人

美媒7月20日稱，向蘋果公司（Apple Inc.，下稱「蘋果」）和Nike等美國公司供貨，以及生產其他在美銷售產品的中國公司，正避免聘用來自新疆的維吾爾族的工人。



《華爾街日報》20日稱，蘋果主要供應商藍思科技（ Lens Technology Co., Ltd.）一名員工在掛斷電話前稱，公司已不再僱用新疆工人。這位沒說明身份的員工稱，2020年有關使用強迫勞動力的報道出現、並引起負面關注之後，公司2020年9月決定不再與新疆工人續約。

Nike於2020年6月在公司網站稱，為Nike在中國生產運動鞋的一間Taekwang Industrial Co. Ltd.子公司，2020年第二季將來自新彊的員工送回原居地。

中國口罩生產商湖北海興衛生用品集團有限公司（Hubei Haixin Protective Products Group Co. Ltd.）一員工稱，公司已不再僱用來自新疆的工人。海興生產的個人防護裝備有在美國電子商貿網站上銷售。

美國參議院7月14日通過禁止從中國新疆地區進口產品的法案。美國參議院兩黨議員一致同意通過它。法案提出「可反駁推定」，指除非能提出證明，否則會假定新疆生產的所有產品均由強迫勞動所得。法案亦將把舉證責任轉移到進口商身上。如果有合理的證據表明存在「強迫勞動」，現行的規定禁止購買此類商品。