美國參議員批評政府資助武漢實驗室病毒研究　福奇憤怒反駁

美國國家過敏與傳染病研究所（NIAID）所長福奇（Anthony Fauci）7月20日在國會上，遭共和黨參議員保羅（Rand Paul）質疑他在國家衞生研究院（NIH）曾資助中國武漢實驗室一個病毒研究的事情上說謊，福奇對此憤怒反駁，兩人在議事堂上唇槍舌劍。



美國國會：圖為7月20日，美國共和黨籍肯塔基州參議員保羅在國會向美國國家過敏與傳染病研究所所長福奇提問。（AP）

據保羅所指控，福奇曾在5月11日否認NIH曾資助中國實驗室做「增強功能」（Gain of function）研究，即在實驗室中增強一種病毒的功能，以研究它對現實生界的影響，保羅就此對福奇說，對國會說謊是違法行爲，並問他是否希望收回他在5月11日的言論。福奇回應道：「保羅參議員，我從沒對國會說謊，而我不會收回那言論。」

福奇：與新冠病毒完全不同類型

福奇表示，保羅引用來指控他的研究，當中涉及的病毒與導致新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情的病毒是完全不同類型的。保羅其後打斷福奇。福奇稱：「讓我說完。」但保羅繼續打斷他，又用手指指向福奇。

福奇於是憤怒地表示：「保羅參議員，你不知道自己在說什麼，很坦白地說。我希望正式地說，你不知道自己在說什麼。」

福奇批評保羅稱「你所暗示的，就是我們所做的事對（染疫）死者負有責任」，他稱「若這裏有人正在說謊，參議員，那人就是你。」

保羅之後則繼續在社交網站上指控福奇說謊。

▼保羅在社交網站上傳的短片▼