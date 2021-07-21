今屆東京奧運可說是一波三折，最近爆出開幕禮作曲家小山田圭吾的校園欺凌黑歷史、奧組委又表示不排除最後一刻取消奧運，民眾都非常擔憂。位於東京晴海區的奧運選手村也受到不少投訴，有外國運動員在抵達選手村後不斷「吐槽」房間的設施，例如天花板太矮導致他們要頂著頭洗澡、俄羅斯隊的房間沒有電視和雪櫃等，當中最受爭議「紙皮箱床」被外媒嘲笑是「反性愛床（anti-sex bed）」，更有運動員在Instagram表示「Help」求助！



【1】浴室天花板太矮

參加奧運會的選手當中，有部份的身高超過1.9米，與一般日本人平均身高差很遠。而選手村的浴室卻沒有根據奧運選手們的平均身高建造，因此出現了尷尬情況。俄羅斯排球選手Artem Volvich、yaroslav podlesnykh，巴西網球運動員Marcelo Melo等多位身高近2米的奧運選手都紛紛在Instagram story上上載相片和影片，「吐槽」浴室的天花版太矮，讓他們需要低下頭才能洗澡。

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同場加映：東京奧運選手村內部環境曝光！特製紙皮床、金色廁所被讚歷年最棒

延期一年的東京奧運將會在今年7月23日正式開幕，供運動員住宿的選手村亦已經落成，並已開放內部環境讓傳媒參觀。如早前的設計圖一樣，選手村內有21棟宿舍，供1.8萬名運動員及教練居住，另外還有不少設施。

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同場加映：東京奧運｜開幕作曲家認校園欺凌 綁智障同學強逼露下體食屎自慰

原定負責創作開幕典禮樂曲的音樂人小山田圭吾，被網民翻出27年前的雜誌訪問「黑材料」，內容談及年輕時曾經欺凌有智力障礙的同學，包括強逼他們進食排泄物、要求他們裸露身體公開自慰等，這些事件被揭發後遭國民極力批評，最後小山田於昨天（7月19日）宣布辭去職責，開幕儀式亦不會採用他的作品。

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