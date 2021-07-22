戴琪稱美國將與澳洲政府應對中國的非市場行為

美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）7月21日與澳洲貿易部長德昂（Dan Tehan）會面，表示美國將密切關注中國與澳洲的貿易緊張局勢，並支持澳洲政府處理中國政府主導的非市場行為。



美國貿易代表署聲明表示，戴琪與德昂討論以美澳自由貿易協定為基礎的雙邊貿易關係，同意繼續共同制定數碼貿易政策，以滿足數碼經濟並滿足勞動需求。雙方亦同時確認開放、自由、民主體制之間合作的重要性。

圖為2018年2月，澳洲悉尼海港貨櫃處理場。（Reuters）

戴琪又表示美國將密切關注中國與澳洲的貿易緊張局勢，承諾與澳洲一起應對共同挑戰，解決中國政策對美澳工人、企業及公民帶來的損害，支持基於規則的國際貿易。雙方同會繼續就中國經濟脅迫問題進行高層級討論。

中國與澳洲在外交與貿易的爭議持續。澳洲過去禁止中國電訊設備商華為參與當地5G網絡建設，並呼籲國際重新調查新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）起源。中國其後對澳洲多項貨品徵收關稅及禁運，包括向農產品、煤炭及葡萄酒等，被指是要懲罰澳洲。