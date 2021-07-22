美德達成北溪2號管道共識　烏克蘭要求與歐盟和德國磋商釋疑慮

美德發布有關北溪2號管道的協議後，烏克蘭發表7月21日聲明，表示已向布魯塞爾和柏林提交正式磋商申請。



路透社7月21日報道，烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）7月21日表示，在美德雙方就北溪2號達成共識後，烏克蘭已正式開始與歐盟和德國就該問題開始磋商，將着重說明管道對歐洲帶來的風險。

庫列巴稱，美德雙方的這一決定將給烏克蘭和中歐帶來政治、軍事和能源的威脅，同時增加了俄羅斯破壞歐洲安全局勢穩定的可能性，使北約和歐盟成員國之間的分歧長期存在。

華盛頓方面表示，目前已經派遣美國國務院參事喬萊特（Derek Chollet）前往烏克蘭首都基輔討論烏克蘭對管道的擔憂，並於早前宣布了烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）與美國總統拜登（Joe Biden）的會晤日期。

澤連斯基說，他計劃在下個月兩人會面時與拜登就北溪2號進行「坦率而充滿活力的」討論。

美國一直憂慮北溪2號會導致俄羅斯控制歐洲天然氣市場，令莫斯科可以停止向關係欠佳的烏克蘭和波蘭停止輸氣。不過由於輸氣管道的建設工作已完成98%，美方亦有意修補與德國的關係，因此拜登政府20日亦宣布與德國達成協議，在美國不再實施制裁下，容許北溪2號落成。

該協議進一步打擊了烏克蘭。烏方擔心，一旦這條將天然氣從俄羅斯輸送到德國的管道建成後，俄羅斯會將能源用作對抗烏克蘭的武器，同時也會使烏克蘭失去作為天然氣供應中轉站的費用。