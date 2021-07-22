聯合國會議︱中國就塞浦路斯領土爭端表態　公開反對土耳其

中國常駐聯合國副代表耿爽7月21日在安理會討論塞浦路斯最新局勢時，闡述中方立場，公開反對土耳其。



新華社7月22日報道，耿爽在講話中提到，土耳其和塞浦路斯土耳其族人方面7月20日就重新開放塞北部城市瓦羅沙宣布一系列舉措，此舉違反安理會決議，加劇緊張局勢，與國際社會的普遍呼籲背道而馳，完全不合時宜，不具建設性。

2020年7月20日，土耳其軍隊參加在北塞浦路斯首府尼科西亞舉行的閲兵式，旨在紀念北塞浦路斯「獨立」46周年。（Getty ）

耿爽強調，中方反對任何試圖改變瓦羅沙地區現狀的單方面行動，呼籲有關方面保持克制、停止挑釁，撤銷單方面行動，根據安理會以往決議妥善處理瓦羅沙地位問題。

耿爽提出中方支持安理會盡快就最新事態表明嚴正立場，釋放明確信號，拒絕任何加劇緊張對立、損害恢復塞問題談判努力的單方面行動。

與此同時，聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）7月21日通過發言人發表聲明，對塞浦路斯土耳其族人和土耳其7月20日宣布進一步開放被圍欄隔起來的瓦羅沙地區深感關切，強調聯合國在瓦羅沙問題上的立場保持不變，並以安理會相關決議為指導。

2014年3月14日，塞浦路斯尼科西亞，聯合國緩衝區的瞭望塔。（Reuters）

自1974年以來，塞浦路斯一直處於分裂狀態，形成塞浦路斯土耳其族人控制北方和塞浦路斯希臘族人控制南方的局面。1974年8月，支持與希臘結盟的塞浦路斯希臘族人發動政變，隨後土耳其進行軍事干預，控制了瓦羅沙地區。從那以後，瓦羅沙地區一直處於無人狀態，被鐵絲網封閉起來禁止任何人進入。聯合國決議要求將該地區移交給聯合國管理，根據2004年聯合國統一藍圖的條款，瓦羅沙地區是應歸還給塞浦路斯希臘族人管理的地區之一。

塞浦路斯希土兩族和談在2017年的激烈爭吵中破裂。2021年4月，聯合國重啟和談的努力再次宣告失敗。