習近平與埃爾多安通話　土耳其強調維吾爾穆斯林是中國平等公民

中國國家主席習近平7月13日同土耳其總統埃爾多安（Tayyip Erdogan）通電話。土方在聲明中披露，埃爾多安向習近平提出有關維吾爾族穆斯林的問題，並表達土方要求，但中方在聲明中隻字不提。



根據中方發布的通稿，習近平在通話時強調，雙方應該堅持尊重彼此核心關切，增強戰略互信。

習近平表示，中方支持土方維護國家主權、獨立、領土完整，走符合自身國情的發展道路，願同土方加強反恐、安全等領域合作。

根據中方的通稿，埃爾多安強調，土方過去、現在和將來都堅定奉行一個中國政策，支持中國維護獨立、主權、領土完整，打擊恐怖主義，不允許任何人利用土耳其領土從事危害中國主權的分裂活動。

根據土耳其總統府發布的聲明，埃爾多安在通話時告訴中國國家主席習近平，維吾爾族穆斯林作為「中國平等公民」享受和平生活對土耳其來說很重要。

聲明稱，「埃爾多安（在與習近平通話時）指出，維吾爾族突厥人作為中國的平等公民，在繁榮與和平中生活，這對土耳其來說很重要。」

聲明披露，「埃爾多安在（與習近平）通話時也表示，土耳其尊重中國的主權和領土完整。」

中方通稿中隻字未提埃爾多安上述有關維吾爾族穆斯林的言論。

土耳其總統府的聲明還稱，土耳其與中國兩國領導人就能源、貿易、交通和衛生等領域上的合作進行了討論。

聲明稱，埃爾多安告訴習近平，土耳其與中國之間有很大的發展商業和外交關係的潛力。