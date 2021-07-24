東京奧運｜從機器人到自動駕駛　日本趁機全方位展示科技力量

東京奧運會也是日本的科技博覽會，不過由於疫情，能夠實地體驗的人數很少。



港媒7月22日報道，在日本高科技行業公司的熱情支持下，東京奧運會將向世界展示日本最先進的技術力量。

報道稱，從自動駕駛汽車到面部識別系統，從機器人再到雲端解決系統，在東京奧運會上，日本政府對聚集在首都的大約9萬名國際運動員、官員、記者和工作人員全方位地展示了日本最具創新性的科技力量，並將這些科技融入日常使用之中。

甚至本周早些時候，日本政府還為此舉辦了博覽會展示另外200項創新技術，包括豐田和日本航天局開發的深海探索潛艇和月球車等。

不過由於新型冠狀病毒肺炎疫情（COVID-19），外國人不允許進入日本觀看比賽，這導致見證日本高科技實力的觀眾人數減少。

日本的未來學家和創新專家川口盛之助（Morinosuke Kawaguchi）對此表示遺憾，因為1964年的東京奧運會曾經成功的向世界展示了日本創新科技的力量。不過他也承認，在目前的情況下奧運會還在繼續進行，這本身就夠值得慶祝的了。

2020東京奧運開幕禮。（Getty Images）

除此之外，日本還在密切關注奧運會中可能存在的網絡攻擊情況。日本國家網絡就緒準備和戰略安全中心（NISC）6月份就曾證實有過數據泄露的情況：駭客盜取了170份與奧運會相關的個人資料。

總部位於東京的Kirch公司表示，雖然日本方面在網絡攻擊這一點上已經儘可能地做好了準備，但在攻擊發生之前，沒有人可以預測。