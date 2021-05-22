疫情憂慮有增無減　何以東京奧運仍「勢在必行」？

撰文： 藺思含 最後更新日期： 2021-05-22 12:00

離東京奧運會召開只剩兩個月左右，舉辦這場體育盛事的障礙和不確定性卻不減反增。7月23日奧運開幕前，包括運動員、教練、其他工作人員及媒體等在內，預估將有總數逾十萬、來自200多個國家的人員抵達日本。但此刻，第四波疫情使得包括東京、大阪、廣島在內多個將承辦奧運賽事的地方宣布進入緊急狀態。15日，新冠肺炎新增案例數的7日平均值刷新疫情以來的新高，達到6,505宗。但日本政府以及國際奧委會堅持強調此次奧運會安全、駁回日益增長的停辦奧運呼聲。

壓倒性的不利因素

舉步維艱的聖火傳遞在本周進入因疫情而處於緊急狀態下的廣島。啟動當日，由於廣島全境的公路傳遞都被取消，戴着口罩的火炬手在空場的和平紀念公園內進行接力。由於日本各地的防疫需要，原本為奧運聲勢拉開序幕的各個奧運聖火儀式顯得相當冷清，不僅點火儀式在沒有觀眾的情況下舉辦，接力過程也全部改道至公路以外。即便如此，儀式首次開展至今不足兩個月，已有八名工作人員感染，包括多名在場進行交通疏導的人員。不少火炬手出於預防感染等原因而放棄參與。

東京奧運聖火傳遞。（Getty Images）

原本準備在本月火炬接力期間到訪日本的國際奧組委主席巴赫（Thomas Bach）也迫於疫情形勢將日程再三推後，近日改稱將在7月12日，即奧運開幕的11天前出訪。在線上新聞發布會上，巴赫再次強調：東京奧運對運動員及主辦地方都將是安全的。

但現實情況卻難以服眾。自今年2月首款新冠疫苗在日本國內獲批以來，本該成為奧運防疫強心劑的疫苗接種成果遠遠落後於預期，接種完第一針疫苗的比率仍然只有4%。造成接種嚴重滯後的原因顯然不是民眾接種意願，在疫苗向普通民眾開放接種後，不少接種中心的預約在短時間內就已經滿額。行政上的低效、初期注射器採購問題，以及疫苗安全審批速度之慢均造成這一局面。除輝瑞-BioNTech疫苗外，莫德納（Moderna）及英國的阿斯利康（AstraZeneca）疫苗在5月20日才通過日本當局審批。

「奧運泡泡」防病毒？

對於種種不利條件，國際奧委會給出的防疫章程仍然漏洞重重。根據奧委會上月底更新的規則，運動員事先經過檢測確認沒有染疫，並在抵達日本的後連續檢測三天，但無須進行隔離或也沒有疫苗接種的要求。儘管奧委會試圖通過禁止運動員及隨行人員搭乘公共交通來製造一個「奧運泡泡」，但現實中卻難以嚴格實施，大多數運動員的活動範圍雖會被限制在奧運村內，且每日活動項目、行程將被奧委會嚴格監控，但包括本國選手在內，仍有相當一部分運動員被允許住在其他場所，而部分場館距離較遠的比賽項目，選手也被允許搭乘公共交通。

東京奧運正進行傳聖火儀式（Gettyimages）

此外，奧委會雖然援引近期成功安全舉辦的其他大型運動賽事如NBA、超級碗、高球大師賽（Masters Tournament）作佐證，但奧運會的參賽人數規模、來源地範圍廣（尤其是來自疫情嚴重地區的與會者），都會使得防控不可避免的存在漏洞。本月，日本一流男子網球選手錦織圭在羅馬參加意大利公開賽時亦表示：「（奧運）跟這種有100多人參加的錦標賽不一樣」，「（奧運會期間）有1萬人住在奧運村裏」。東京的奧運選手村選址為市中心的一群高層公寓樓，錦織圭警告稱，即便主辦方做足了防控措施、維持好「奧運泡泡」，一旦選手村內出現案例，後果將難以控制。

除參賽選手的質疑外，眾多傳染病專家也發聲質疑這一章程能否保證「安全且成功的」奧運會。

壓倒性的負面因素下，日本國內民眾間的抵制情緒相當強烈。《朝日新聞》本周一發布民調顯示，超過80%的民眾反對今年夏天舉辦奧運會，當中超過一半認為應當直接取消，支持如期舉辦的僅有寥寥14%，反對的數據比一個月前相同民調結果高出逾10個百分點。

有日本反對者寫上「殺人五輪（殺人奧運）」。（GettyImages）

與此同時，菅義偉本人的支持率跌到了上台以來的最低值。根據日本放送協會（NHK）的民調，菅義偉的支持率在五月跌至35%，不支持的比例則比上月增加5個百分點，達到43%。同一民調當中，支持無觀眾舉辦奧運會的民眾僅有23%。隨着十月大選將至，這些跡象令人不得不問，為何日本政府仍堅持舉辦奧運會？

取消奧運會可行嗎？

日本政府內部很可能存在取消奧運會的討論。上個月中，日本的執政自由民主黨幹事長二階俊博在接受電視訪問時表示，「如果情況繼續惡化，我們不得不徹底取消奧運會」。此言一出很快引發輿論譁然，而二階俊博不得不再次出面澄清，聲稱黨內對舉辦奧運的支持不變，但有關的顧慮顯然是存在的。

唯一的問題是，此事最終決定權並不在日本政府手中。根據國際奧委會和主辦城市東京之間的合約，只有國際奧委會有權力取消奧運會，若「國際奧委會在其獨有酌情權下有合理的理由相信，奧運會參加者的安全將會出於任何原因而受到嚴重威脅或者損害」，奧運會才可被取消。

一位東京居民接受路透社採訪時表示，如果為了經濟原因，奧運應當照常舉辦，但考慮到所有人的安全則應當取消。（Reuters）

但從國際奧委會目前的表態來看，其舉辦奧運會的決心頗為堅定。來自墨爾本大學（University of Melbourne）法律學院的體育法專家Jack Anderson在接受英國廣播公司（BBC）採訪時表示，「在與主辦城市的合約中的多項條款下，一旦日本單方面取消合約，那麼總體的損失及風險都將由當地主辦方承擔。」

對日本政府而言， 這將意味着巨額的賠償金。國際奧委會作為非牟利組織，其運作依靠自來自電視台的轉播權收入、以及希望通過這場全球矚目賽事獲得巨大曝光率和營銷機會的企業。美國全國廣播公司（NBC）已經為轉播權向奧委會支付了高達120億美元，而這還不是全部的合約金。參照上屆冬季和夏季奧運會，當年約有70%的收入來自電視轉播，餘下還有相當可觀的來自各頂級贊助商的資金。本屆奧運會中，可口可樂、寶潔、英特爾在內的14家全球贊助商在去年已經投入了共計5億美元。

在國際奧委會的堅持下，日本政府與其說是不願取消奧運會，不如說沒有取消這一選擇權。東奧會的延期已經使得本屆奧運會成為了史上最昂貴的一屆賽事，日本政府原指望通過票務收費、國內贊助等回本，但在海外觀眾被禁、國內觀眾觀賽也岌岌可危的情況下，日本政府的虧損只怕難以估量。