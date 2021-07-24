研究發現澳洲鳳頭鸚鵡懂打開垃圾桶「搵食」　更將經驗發揚光大

鳳頭鸚鵡（Cockatoo）是澳洲一種比較聰明的鸚鵡品種，牠們除了因為可以聞歌起舞而聞名外，最近更有研究發現，這種鸚鵡在悉尼（Sydney）等地懂得打開有蓋垃圾桶覓食，而且更會將這類「搵食技能」與同伴分享，令其發揚光大。



一批來自澳洲及德國的生態學家7月23日在《科學》（Science）學術期刊發表研究報告，提到澳洲博物館（Australian Museum）研究員馬約爾（Richard Major）數年前在悉尼拍下鳳頭鸚鵡以喙和足打開垃圾桶蓋「尋寶」片段，之後與德國馬克斯普朗克動物行為研究所（Max Planck Institute of Animal Behavior）研究員克倫普（Barbara Klump）和阿普琳（Lucy Aplin）分享，結果引起他們的興趣，並開始進行研究。

研究人員向澳洲民眾進行調查，發現在2018年前，鳳頭鸚鵡「搵食」現象只在大悉尼（Greater Sydney）及鄰近的卧龍崗（Wollongong）三個市郊地區出現。不過到了2019年底，44個市郊的民眾都回報目睹該現象。

研究人員發現，澳洲悉尼及附近地區的鳳頭鸚鵡（Cockatoo）懂得打開垃圾桶上蓋「搵食」，而且與同伴分享成果。（澳洲博物館YouTube片段截圖）

「搵食技能」逐漸擴散

克倫普指出，該現象並非同時間隨機在44個市郊出現，而是從地理形勢逐漸擴散。因此推斷鳳頭鸚鵡透過觀察其他同伴的行為學會技能，並發現牠們打開垃圾桶的方式因地制宜。另外研究人員從觀察發現，鳳頭鸚鵡似乎懂得分辨一般廢料及可回收廢料垃圾桶的分別，指有近9成的鸚鵡都是打開紅色蓋的一般廢料垃圾桶。

對於有報告指維多利亞州（Victoria）亦傳出目擊鳳頭鸚鵡「搵食」報告，研究人員正進行新一輪調查，以證實有關現象是否傳到其他州份。

目前未知這種現象何時出現，研究人員推斷可能源自鳳頭鸚鵡發現垃圾桶過滿或被風吹起上蓋時開始，從而令牠們將目光放在這個「寶藏」上。不過報告亦反映動物應對市區發展變化時「適者生存」的道理，令大家懂得人類如何與動物共存。