回應北京反制措施　白宮：不會被嚇倒　將繼續實行制裁

美國財政部外國資產控制辦公室將七名香港中聯辦副主任列入「特別指定國民清單」，實施金融制裁。中國宣布採取反制措施，制裁七個美方人員和實體。白宮7月23日表示，美國不會被嚇倒，將繼續實行制裁。



白宮新聞秘書普薩基（Jen Psaki）出席例行記者會時回應稱，美國不會被這些行動嚇倒，美國將繼續致力動用所有相關制裁工具。

普薩基批評，「這些行動是中國政府懲罰公民、企業和公民社會組織以傳遞政治信號的最新例子，並進一步說明中國日益惡化的投資環境和不斷上升的政治風險。」

普薩基說，北京對多名美國官員與組織實施毫無根據的制裁，引發美國民主和共和兩黨的共同反對。她說：「美國兩黨都反對這些針對捍衛普世人權和基本自由人士的無恥行徑。北京試圖恐嚇和欺凌國際受尊敬的非政府組織，只會表明它將於世界進一步孤立。」

至於中國今天行動是否會影響副國務卿舍曼（Wendy Sherman）訪華行程，普薩基表示，沒聽說行程有任何變動。她說，美中之間互動與會晤不是只討論彼此有共識領域，也會討論雙方意見相左之處。

中國外交部發言人宣布，針對美方錯誤行徑，中方決定採取對等反制，根據《反外國制裁法》制裁美國前商務部長羅斯（Wilbur Ross）、美國會美中經濟與安全評估委員會（USCC）主席巴塞洛繆（Carolyn Bartholomew）、國會—行政部門中國委員會（CECC）前辦公室主任斯迪沃斯（Jonathan Stivers）、美國國際事務民主協會金度允（DoYun Kim）、美國國際共和研究所在港授權代表金（Adam Joseph King）、人權觀察中國部主任理查森（Sophie Richardson）和香港民主委員會等七個美方人員和實體。