Google設計師親揭手機上癮有多可怕　這些軟件正掠奪你寶貴的時間

撰文： 外灘 最後更新日期： 2021-07-11 08:08

看這篇文章之前，先問大家一個問題。在你的一天中，有多少時間被手機所佔據？我的手機屏幕顯示每天大概要使用5-6個小時，而這剛好和2018年發布的報告顯示吻合：中國手機網民平均每天上網時間5.69小時。很難想像，除去睡覺8小時，工作8小時，剩下8小時大家幾乎都在玩手機。

當我們愈來愈沉迷手機不可自拔，早前一位美國導演幹了件事——邀請來Facebook、Twitter前開發人員，揭露社交媒體是如何讓人上癮。在這部Netflix高分紀錄片《監視資本主義：智能陷阱》（The Social Dilemma）中，社交媒體千方百計拉你入坑的心思，真比你想像的可怕多了。

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連業內人士都會上癮的網絡產品

主角哈里斯曾是Goolge的設計倫理學家，被稱為Goolge勉強有良心的人。片中召集了像哈里斯這樣各大科技巨頭的前僱員，其中不乏Facebook「喜歡」 按鈕的聯合發明者，Pinterest的前總裁。這些前職員原本有機會呆在矽谷享受高職位、高薪，卻沒幹幾年紛紛跳槽離開。在他們眼中，不加管制的社交媒體和「毒品」沒有區別。哈里斯就曾供職於Goolge的Gmail團隊，同事們幹活都非常賣力，軟件的設計會打磨到每一個細節。

但時間久了，他卻發現自己開始沉迷Gmail，會不停地查看郵件，更讓他無法理解的是，公司沒有任何人想過如何給讓這項功能安上「剎車」——防止上癮。他嘗試寫一份使用報告發到同事們的郵箱，許多人同事都感同身受，紛紛發出響應。但很快這件事就失去聲音，Goolge沒有做任何改變。

不止是哈里斯，Pinterest的前總裁蒂姆也對社交媒體上癮。連他自己都覺得諷刺，「白天我在上班打造連自己都成沉迷的東西」。到了晚上下班回家，他抓着手機，連在儲藏室都要寫郵件。他還是兩個孩子的父親，卻根本沒辦法關懷和注意到孩子的需求。

蒂姆不是沒有做過努力——他曾經想要靠意志力，回家前把手機丟在車上；一天內上千次提醒自己，絕對不要把手機帶去臥室。但不管使用什麼方式，到最後全部無效，他一拿起手機，時間就開始一點點流逝了…… 讓人崩潰。

斯丹福大學的成癮專家安娜，也一直在擔心自己孩子每天使用手機的時間，不得不發生爭吵。孩子堅稱每天只玩了一個多小時間手機，但事實上監測到的是每天近四個小時，連孩子自己都難以相信。

看到以上畫面，是不是覺得有些眼熟，這不就是日常沉迷手機網絡的我們嗎？令人覺得可怕的是，哪怕這些擁有專業知識背景，甚至自己開發軟件的人，都無法控制自己和周邊人不去深陷其中。

社交媒體為何如此讓人上癮

想要社交媒體是如何讓人一步步成癮的？就得先知道Facebook、Google、Twitter三大巨頭。很多人眼裏或許Google只是一個搜索引擎、Facebook是關注朋友的社交軟件，但這些軟件背後卻在廝殺流量，互相搶奪我們的時間。

過去10年裏，Goolge一直靠出賣客戶資料盈利。他們拿資料幹什麼？建立模型。一旦建模後，根據以往的習慣，就會預測到我們要做的事情。在網上， 我們做過的事、點擊過的地方、看過的影片、按讚的內容，都會成為模型的一部分，重新​​回過來建立更精準的模型。

例如有人瀏覽的界面總是停留在血腥、暴力的頁面上，那麼系統就會判定他是一個激進主義者。之後他就會一直接收到類似的信息，但這些「奶嘴樂」絕不會是免費，再下一次推送廣告產品可能就是一把槍、一隻刀。

正如哈里斯所說， 「如果產品是免費的，那麼你就是產品」。像用戶喜好監測、智能訊息推送、個性化廣告推薦這些應用目的皆是如此。它們看似方便了我們的生活，但其實正在掌握着我們思考，把潛意識送進我們的腦子，影響我們做決定，最後將我們「賣給」廣告客戶。

哈里斯還提到一門課程——黑客成長。這門課程可以將工程師們變成半個心理專家，破解人類心理，達到改變人行為的作用。拿微博、抖音上常用的上下滑動這個動作來說，心理專業術語叫做間歇正增強，其實就是利用人們尋求刺激的賭徒心理，不斷「下注」。

這樣的例子還有很多，比如手機屏幕發亮，彈出推送，拿起手機的動作就會傳遞到我們腦子裏，接着就是劃開手機。而如果你微博上收到一個訊息提示，你有朋友剛剛@到你，那麼你毫無疑問又會點擊進去。

成癮專家安娜解釋道，跟別人社交的過程，會釋放愉快的多巴胺。這種群居和繁衍的習性，早在幾百年前就刻進了我們的基因。上癮後造成的大腦多巴胺缺乏，會導致人們不停地使用手機，整個行為過程可能完全是無意識的，但卻將大量的時間耗費在此。

來自開發者們的擔憂和恐懼

隨着哈里斯將社交成癮的秘密揭露出來，他也提出了更大的擔心——「奶嘴樂」正在削弱我們獨立思考、處理負面情緒的能力。更可怕的是，資本為獲取更大的了利益，正在進一步改變、控制我們眼前看到的世界。當一個人不斷被灌輸單一訊息，就會相信它是真的。在推特上假新聞就比真新聞傳播快6倍。這一類的社交系統簡直是假消息天然的發酵池。

今年也是我們經歷過的假新聞、神反轉最多的一年。無論是疫情期間的各種謠言、陰謀論，還是各種女性議題，都引發過朋友圈刷屏。系統背後，那些原本我們覺得反智、土味、不可思議的事情，其實都會精準地推送到對應人群面前。

值得關注的是，社交媒體中也在進一步控制兒童的自我價值和認同感。諸如美圖秀秀、朋友圈點讚等。這些是連大人都無法避免的「圈套」，會通過他人塑造公認的標準來改變、傷害自己。那如果孩子們使用，又會造成什麼樣的結果呢？

1996年出生的孩子，即所謂的z時代，這些孩子是歷史上進入中學就使用社交媒體的一代。面對沒有閥門的各種訊息、社交衝擊，整個Z時代的孩子變得更加焦慮脆弱、抑鬱和不敢冒險。據數據統計，在2005年-2015年間，中國抑鬱症的患病群體愈發向低齡化方向發展，青少年抑鬱症頻發。中國青少年抑鬱接近全球1.3%的患病率，所有的數據都指向了社群媒體軟件的出現。

英國一項研究顯示，過於頻繁地滑手機，不僅會干擾人的正常生活節奏，導致睡眠紊亂，還會讓別人影響了對自己的認知，陷入低落、抱怨的情緒。

與男孩和年輕男性相比，這種傷害對女孩和年輕女性更為嚴重。在患有抑鬱症的14歲女孩中，多達四分之三的人自尊心不強，對自己的外貌不滿意，並且每晚睡眠時間不超過7個小時。所以當我們看到生活中、網絡上一個又一個年輕生命殞命，你可能永遠不會知道她們在手機背後經歷過什麼。

關於抵抗手機成癮的建議

雖然科技給我們帶來無數困境，但包括哈里斯在內的科技人員並沒有一味抨擊科技。除了政府監管，社交媒體問題還是在於商業模式。企業努力掙錢沒有問題，但系統不能沒有剎車和保障。而科學技術作為工具，更像一把雙刃劍。就像點讚本意是想傳播正能量和愛，卻沒想到造成人們攀比和虛榮的困境，對手機過度依賴也是如此。

關於手機成癮，專業的科技從業者給了我們一些實用建議：1.刪掉你不需要的程序軟件，浪費時間的全部刪掉，包括社交軟件、新聞軟件等；2.把通知推送提醒功能關閉，不要讓急迫行或者當前不重要的資訊，一直讓手機震動；3.盡量使用不會儲存搜尋記錄的搜尋引擎。Goolge有很多擴充功能，可以移除推薦功能；4. 不要直接收看任何推送到你眼前的短片，而是以獲取知識為目的自己去選、去搜索。這也是對抗資本主義監視的一種方式；5.轉貼新聞時要多做核實、評估來源是否可靠，多蒐集一下，如果看起來像是在挑動你的情緒，那就需要警惕了；6.不要點擊具有誘導性的標題文章，那樣會給幕後的算法工程師猜測到你的喜愛，從而會進一步推送更多內容給你；7.一定要有多種消息的來源，融入你的生活，關注和你意見不同的觀點，防止陷入己見。

另外，紀錄片中科技從業人員都提出來重要一點：不要讓孩子使用社交媒體，不要小孩子使用手機。這是他們的家庭規則：8.每天晚上固定時間禁止帶任何電子產品進房間，不管什麼時間，睡前半小時，都禁止使用任何電子產品；9.上高中以後才能使用社群媒體，最好是16歲之後才使用；10.家長和孩子一起商量好使用電子產品的合理時間。

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