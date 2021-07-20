哈里梅根簽11億天價片約只做出1節目　專家：Netflix想知錢去哪了

哈里王子（Prince Harry）和梅根（Meghan Markle）與王室家族爭吵不斷，頻頻登上媒體版面也引發外界爭議。除了在英國與家族間的問題，他們在美國的事業也開始受到質疑，外媒指出Netflix以1.5億美元（約港幣11億）天價和哈里梅根簽約，他們和Netflix協議會製作2部影集，但目前還沒有發布任何內容，被指他們在美國的「職業道德」壓力越來越大。



綜合外媒報道，哈里梅根與Netflix簽署協議已近一年，該協議估計高達1.5億美元酬勞入袋，先前曾透露第1部影集將是以「不可征服運動會（Invictus Games）」為主題的紀實影集，哈里王子除了將擔任這部影集的製作人，也會在影集中現身，但目前還沒有任何關於影集的進度消息。

點圖回顧更多有關哈里與梅根的新聞👇👇👇

+ 13

不過哈里和梅根共同成立的Archewell Productions製作公司，在14日宣布他們已完成全新動畫影集《明珠》（Pearl，暫譯），並即將在Netflix上架，內容講述一名12歲女孩如何受到歷史上許多具影響力女性啟發的冒險故事，但目前尚未宣布上架日期。

另外，他們在2020年底還與Spotify簽署了一項1800萬英鎊（約台幣7億）的高價合約，到目前為止，他們只製作了一集長34分鐘的聖誕節特別節目，遭到王室專家酸，他們現在在美國承受很大的產出壓力，「Spotify和Netflix很快就會想知道錢都去哪兒了」。

外媒指出，梅根和哈里辭去英國王室高級成員的職務，旨在實現經濟獨立，但對於這對試圖在世界上取得成功的年輕夫婦來說，這是一條漫長而艱難的道路。

【延伸閱讀】英國靈媒神預言「梅根大爆王室內幕」與「海地總統遇刺」都成真（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 9

懶人包｜梅根與哈里王子專訪大爆英國王室內幕 一個圖輯看清他們都說了什麼？（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 10

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】