戴安娜王妃紀錄片：生父家暴影響深　與查理斯問題婚禮當天已開始

戴安娜王妃(Princess Diana)1997年去世,在世上只活了36個年頭,但是關於她的一切卻仍在持續發酵。《王冠》(The Crown)影集最讓人津津樂道的就是重現了不少史實場景,在虛虛實實之間,其實埋藏着不少事實,包括她生前的暴食症。



由《吸血新世紀》(Twilight)女主角姬絲汀史釗活(Kristen Stewart)飾演戴妃的電影《Spencer》於2021年上映,以她原本姓氏作為片名,焦點將放在她決定結束與查理斯王子(Prince Charles)婚姻中的那幾天,着墨在她獨立自主的個性。

各種關於戴安娜生平的小說、傳記也從不同角度描繪她,包括她從小是個有主見的孩子王、在音樂和舞蹈上挺有天分,到後來前王室傳記作家Penny Junor揭露了哈里王子(Prince Harry)性格受父母不和的陰影頗大,甚至戴安娜王妃因為查理斯外遇,還曾致電卡米拉(Camilla Parker-Bowles)說要派人去暗殺她……種種真假莫辨的傳聞比小說還引人入勝。以下三部紀錄片讓你更貼近她的真實人生:

1.《戴妃的獨白:永遠的傳奇》(Diana: In Her Own Words)

2019年國家地理頻道推出《戴妃的獨白:永遠的傳奇》紀錄片,以戴安娜接受安德魯莫頓錄下的訪問錄音,戴安娜親口說出許多故事:她自己的原生家庭就不美滿,曾在門後看到父親甩媽媽耳光的畫面。

16歲時她就與查理斯王子相遇,當時她的一句安慰讓王子動心並開始交往,只不過戴安娜很快地就發現:「我們的問題,從婚禮當天就開始了。」這段婚姻一開始就「有三個人,太擠了」,而且她甚至曾親耳聽到查理斯對着電話裏另一頭的女人說:「無論發生什麼事,我永遠愛你。」

戴安娜童年並不快樂,父母經常吵架,她也討厭形式上的派對,她對於父親樂於在派對上建立人脈卻不是為了聯繫感情感到不理解,這也讓她對於自己能建立一個幸福的家庭、讓孩子快樂的長大特別憧憬。沒想到最後還是夢碎了。

她符合所有一切完美的外在條件:家境好、外貌佳、個性討人喜歡且出身貴族。遺憾的是她涉世未深,缺乏戀愛經驗,對於感情和婚姻都有着不實際的憧憬,對於自己將面對什麼壓力一無所知。

2.《The Story of Diana》

由ABC製作的《The Story of Diana》回顧了戴安娜王妃的不幸命運,影片分為上下兩集,講述了戴安娜王妃一生中最痛苦的時刻。通過專家、記者、歷史學家、親屬如她的哥哥Charles Spencer的話語以及檔案圖片,重新拼湊出立體鮮明的戴安娜肖像,展露出她將自己的一生奉獻給他人,最終卻剩下孤獨一人的結局。

3.《Diana, Our Mother: Her Life and Legacy》

這是由威廉王子和哈里王子要求製作有關於他們母親的紀錄片,以紀念她去世20周年(2017年)。首部《 Diana, Our Mother: Her Life and Legacy》在HBO Max播放,經過了那麼多年,兩個兒子終於能走出傷痛主動談論他們的母親,尤其戴安娜王妃意外身亡時哈里年紀還小,母親的過世與他生日相隔兩周,讓他許久都走不出這個痛苦。這部紀錄片透過兩位王子、戴安娜的哥哥以及Elton John爵士,傳遞出戴安娜的一生,包括她對慈善工作的投入,以及她對兒子和身邊人的影響力。

戴安娜從19歲就因為可能嫁入王室而受到媒體追逐。她在分居期間接受BBC訪問,直白說出自己的婚姻及感情狀態,以及自己受到憂鬱、暴食之苦,多年後戴安娜的胞弟痛批:「戴安娜之所以發生死亡車禍喪生,跟這場專訪脫不了關係。」她疑似因為躲狗仔追逐而車禍喪生。

她將感情放在孩子身上、投入慈善工作,主動擁抱愛滋孩童們破解人們的歧見,甚至在探訪孩童們時她還會思考,絕不戴帽子以免孩童不能和她親近。從一個有主見但是害羞的女孩,逐漸成為有主見而坦誠的戴安娜,大家從她的衣着上也看得出她的心路變化。

戴安娜的復仇裙之所以有名,是因為她大膽地突破王室不喜歡象徵葬禮的黑色,以及低胸緊身又性感的突破。那宣告着戴安娜已不在乎那些禁忌和規範,「請叫我戴安娜,而不是戴安娜王妃」。她只想做自己。她再也不是那個承受不了壓力、受到王子忌妒或冷落只會轉過頭去偷偷落淚的女孩了。

【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載,原標題:黛安娜王妃紀錄片,關於她,你還不知道的故事】