新冠肺炎｜以色列稱輝瑞疫苗有效率降至39%　與英國數據有別

以色列衞生部引述研究結果稱，美國藥廠輝瑞（Pfizer）出品的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗可有效預防感染Delta變異病毒株後、惡化成重症以及住院，惟預防感染有效率為39%。不過它與英國同類研究有出入。



以色列衞生部22日稱，一份6月20日至7月17日進行、但沒說明參與人數的研究結果顯示，由輝瑞和德國生物新技術公司（BioNTech）研發的新冠疫苗在預防有徵狀Delta感染方面，有效率41%。之前這款疫苗的有效率為逾90%。

它在預防入院和重症方面，有效率分別為88%和91.4%。

《以色列時報》22日引述以色列內蓋夫本-古里安大學（Ben-Gurion University）流行病學家Nadav Davidovitch稱，人們在看到疫苗預防傳染的效力下降同時，也容易忽略它在預防入院及重症方面仍非常有效。他稱，這就是為何人們不能單靠疫苗，也需新冠通行證、檢測以及佩戴口罩等類似措施。

以色列新冠肺炎疫情：圖為6月25日，人們在特拉維夫參加一年一度的同志遊行。（AP）

一份在《新英格蘭醫學雜誌》（The New England Journal of Medicine，NEJM）發表的英國研究稱，「輝瑞疫苗」在預防有徵狀感染方面，有效率為88%。這比以色列的數據多逾2倍。

自從變異病毒株、尤其是Delta在逾104個國家出現後，愈來愈多有關是否需接種加強劑的討論。以色列的報告內容可說是對那些持贊成意見的聲音，提供支持。

輝瑞7月初已開始稱，看到接種2劑「輝瑞疫苗」帶來的免疫力在下降，擬向美國食品和藥物管理局（FDA）申請授權，讓它們聯合研發的「輝瑞疫苗」可供進行第3劑接種。

上述數據仍很可能引發人們爭論，即是否應該給已經接種疫苗的人接種加強針，輝瑞已經表示計劃在美國提出這一申請。以色列政府7月稱，只會給免疫減弱的人接種第三針。