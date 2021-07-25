普京出席俄羅斯海軍節閱兵：可對敵人進行「無法阻止的攻擊」

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）乘坐快艇在喀琅施塔得（Kronstadt）停泊場繞參加閱兵的軍艦行駛，就海軍節向海軍官兵表達祝賀。



俄衛網25日稱，普京25日參加在聖彼得堡舉行的海軍閱兵式，以紀念俄羅斯海軍成立325周年。

早些時候，普京在海軍節閱兵前抵達喀琅施塔得視察這些軍艦。普京乘坐快艇繞這些軍艦行駛。與總統一起乘坐編號為「001」快艇的有俄羅斯國防部長和海軍總司令。

消息顯示，參與閱兵的軍艦方隊在芬蘭灣水域和喀琅施塔得停泊場列隊。

普京向官兵致意稱：「我祝賀您們海軍節快樂。」

圖為俄羅斯總統普京、國防部長紹伊古及海軍司令葉夫梅諾夫7月25日在聖彼德堡出席海軍節閱兵。（Reuters）

他說：「今日，俄羅斯海軍擁有保護祖國和我國國家利益所需的一切。我們能夠發現任何水下、水面、空中敵人，並在有需要時對其進行無法阻止的打擊。」

普京稱：「俄羅斯在最短時間內在主要海上強國中佔據應有的地位。俄羅斯獲得有效的遠程和短程海軍航空兵、可靠的岸防系統、最新的高超音速高精度武器系統，至今世界上仍沒有同類武器，我們還在不斷成功地改進它們。」

他指出，世界大洋的所有地區幾乎都有俄羅斯海軍存在。

圖為格魯吉亞內政部6月26日發布的檔案照片，顯示英國「捍衛者」號​驅逐艦抵達格魯吉亞巴統港。（AP）

普京發表上述言論前約一個月，俄媒6月23日引述國防部稱，俄羅斯黑海艦隊一艘護衛艦在黑海水域向英國驅逐艦「捍衛者」號（HMS Defender）開火示警。英方否認俄方的說法，稱俄羅斯並沒有開火警告英國海軍艦艇。

他在6月稱俄羅斯可將「捍衛者」號弄沉，稱它非法進入俄羅斯水域，又稱「捍衛者」號明顯帶着軍事目的。他批評事件是英國與美國策劃的挑釁行動。