遭拜登形容為「殺手」　普京：祝他身體健康　或在未來數天對話

撰文： 楊中文 最後更新日期： 2021-03-19 01:08

美國總統拜登（Joe Biden）3月17日表示，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）需要為干預美國2020年大選付出代價，並形容對方為「殺手」。事隔一天，普京被問題有關言論時，稱「希望拜登身體健康」，同時已準備在未來數天與對方公開對話。

普京18日出席俄羅斯吞併克里米亞（Crimea）7周年活動時，被問到如何回應拜登的言論，他表示祝對方身體健康，強調這句說話沒有任何諷刺或開玩笑意味。

他亦提到自己年少被辱罵的時候，他和朋友都會以「閘住反彈冇回頭」回應，指這句就像照鏡子一樣，大家總是在從對方身上看到自己。

拜登稱普京將為干預美國2020年大選「付出代價」，並同意對方是「殺手」的說法。圖為2011年兩人在莫斯科會晤。（Reuters）

普京又認為，拜登的言論反映了美國的問題，包括在二戰時以原子彈轟炸日本、長久以來的奴隸及屠殺原住民等事件，稱當地的種族不平等及非裔美國人被殺事件，導致出現「黑人的命都是命」（Black Lives Matter）浪潮。

他強調俄羅斯會在符合自身利益時，繼續與美國合作，指當地有很多正直和老實的人希望美俄雙方保持和平及友好關係。他之後在國營電視台發言，稱準備好在19或22日與拜登對話，討論兩國關係及地區糾紛等議題，並已經指示外交部安排。

對於拜登同意普京是「殺手」的說法，白宮18日強調拜登並沒有後悔發表有關言論。