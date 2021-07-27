美國副卿舍曼訪華各界關注　中美關係尋求穩定任重道遠｜國際晨報

自2018年起美國時任總統特朗普對中國發動貿易戰，到現任美國總統拜登上場、2021年3月舉行中美2+2會談，中美關係仍然繃緊，但終迎來數月來的第一次兩國高級官員會談。外界都在注視，兩個最大經濟體中國及美國將如何為兩國關係尋找出路，其影響將遍及全球。



美國副國務卿舍曼（Wendy Sherman）7月26日在天津先與中國外交部副部長謝鋒會面。謝鋒發言態度強硬，並向美國提出2份清單，要求美方糾正對華錯誤，以及正視中方關切。舍曼則在與中國外交部長王毅會面後於Twitter發文，稱坦率與他談及香港、台灣、新疆、南海等議題。美國務院官員稱，她對中國涉港與涉及黑客活動之事，態度非常強硬。她亦通過美國務院發聲明，稱華府將繼續對中國施壓。

華府在會晤舉行前一段時間採取一些行動，挑戰中國在內部事務方面的紅線，中國於是對一些美國人及實體推出新的制裁，包括美國前商務部長羅斯。印度專家稱，在拜登政府仍沿用特朗普政府對華強硬政策的背景下，舍曼要做的是秉持兩國合作共贏精神。此外兩國也需建立互信。

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