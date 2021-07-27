美國防長就南海問題批評中國　又稱致力與北京建立穩定關係

美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）7月27日訪問新加坡，並出席國際戰略研究所（IISS）的一場講座。他在演講中就南海問題批評中國，但也表示會致力與北京建立穩定關係，包括加強與解放軍的危機溝通。



奧斯汀說，北京對南海絕大部份海域的主權主張沒有國際法依據，這一主張侵犯該地區各國的主權，「我們繼續支持地區沿岸國根據國際法維護自身權利。我們仍然致力於履行我們在尖閣諸島（中國稱釣魚台）上的對日條約義務，以及在南海對菲律賓的條約義務。」

But let me be clear: I am committed to pursuing a constructive, stable relationship w/ China, including stronger crisis communications w/ the PLA. Big powers need to model transparency & communication. We hope we can work together on common challenges, especially climate change. pic.twitter.com/E6KwMZIoRN — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) July 27, 2021

他還稱，不幸的是，北京不願意和平解決爭端，不尊重法治，這不僅僅發生在海上，「我們也看到了（中國）對印度的侵犯。」

加強與解放軍危機溝通

奧斯汀還說：「現在，這些分歧和爭議是真實存在的。但你管理它們的方式很重要。當我們的利益受到威脅時，我們不會退縮。然而，我們並不尋求對抗。因此，我要明確指出，作為防長，我致力於與中國建立有建設、穩定的關係，包括加強與中國人民解放軍的危機溝通。大國需要樹立透明和溝通的榜樣。我們希望我們能與北京就共同的挑戰，特別是氣候變化的威脅進行合作。」

7月27日，新加坡總理李顯龍（右）會晤美國防長奧斯汀（左）。（Facebook@Lee Hsien Loong）

他還說，美國並不要求該地區的國家在美國和中國之間做出選擇。「事實上，我們在該地區的許多夥伴關係的歷史，比中華人民共和國本身還要悠久。」

中美在南海一直在激烈交鋒，中國對南海大部份水域提出領土主權聲索，但不獲美國等西方國家承認。