東京奧運｜特朗普批變性人士參賽不公平：勒邦占士變性會怎樣？

美國前總統特朗普（Donald Trump）7月25日在亞利桑那州（Arizona）的一場集會上發表的演說中，批評新西蘭變性運動員哈伯德（Laurel Hubbard）獲准參加女子賽事。他反問說如美國男子職業籃球聯賽（NBA）湖人球星勒邦占士（LeBron James）變性會怎樣。



勒邦占士以往曾批評特朗普，後者也出言反擊。如今特朗普這麼說，不止是性別歧視，更有人身攻擊之嫌。

新西蘭總理阿德恩表態支持哈伯德，她稱哈伯德與新西蘭隊伍都有遵守規則。圖為阿德恩6月14日召開記者會（AP）

新西蘭奧委會（NZOC）6月21日宣布哈伯德，入選女子舉重國家代表隊，並且力挺哈伯德出賽。

現年43歲的哈伯德，過去以男性身份參加舉重賽事，還曾是新西蘭國內男子105公斤級舉重紀錄保持人，2012年進行變性手術後，開始參加女子87公斤以上級別的賽事，並在2017年世錦賽90公斤級獲得銀牌、2019年太平洋運動會拿下2金1銀。

在奧運資格賽中，哈伯德的最佳成績是285公斤，因此她將有機會站上東奧頒獎台，不過參賽顯然面對部分選手的不滿，認為這並不公平，不過新西蘭奧委會21日宣布哈伯德入選女子舉重國家隊。她代表新西蘭出戰東京奧運。

圖為2018年4月9日，新西蘭的舉重選手哈伯德參加於澳洲舉行的英聯邦運動會。（AP）

在亞利桑那州鳳凰城舉辦的一場共和黨集會上，背景佈置有「特朗普總統」的字樣。特朗普在佈景前方稱，他將「讓美國再次偉大」，並說他一部份的使命是恢復美國選舉的「誠實、自由和公平」，以及「選舉誠信」。

特朗普在演說中提及「允許男性參加女子運動」一事。

▼新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）稱哈伯德與新西蘭隊伍都有遵守規則。點擊放大瀏覽哈伯德的照片

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特朗普稱：「你們覺得怎麼樣？」此時人群傳出噓聲。特朗普再說：「想想吧，這公平嗎？內文稱，這位美國前總統似乎是在說侯伯特。

特朗普說：「你看到那個舉重運動員了嗎？我不想告訴你們這事，女運動員們，但這個男人打破了你們長期以來保持的記錄。這傢伙嘭嘭（舉一下），就好像打破了一項9年的記錄。」

俄媒「今日俄羅斯」（RT）25日稱，目前不清楚特朗普說的是哪一項記錄。

特朗普續稱：「他是用一隻手做到的嗎？這太不公平了、太荒謬了。雖說我們都想贏，但我會是誠實的。」

他再把焦點轉到美國男子職業籃球聯賽（NBA）球星勒邦占士。

「有人說勒邦占士如決定做變性手術，他會怎麼樣？」特朗普問道，「他在場上會是什麼樣子？」他又說女子球隊可羅致勒邦占士。

美國NBA籃球巨星勒邦占士與美國總統特朗普數次「隔空交火」，包括2020年11月，特朗普批評勒邦占士有份參加的NBA賽事很無聊、收視跌，以2020年11月特朗普連任失敗後，勒邦占士特地分享改圖諷刺特朗普，稱自己終於能夠到白宮慶祝贏得總冠軍。（Getty）

「人們想看運動員，他們想看比賽。但他們最不願意看到的就是男性參加女子比賽。很快，就不會再有女性參加比賽了。我討厭這麼說。」

特朗普說。「他們在剝奪你們的權利。這是一個真正關於女權的運動。你不能讓這種事發生。而他們卻讓這種事情發生在奧運會。奧運會也變差了。」