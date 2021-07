何詩蓓奧運奪銀｜她演繹令人震撼的世界級　那是超越獎牌的自若

世界盃、世大運、世界賽,這次我卻切切實實被奧運的游泳決賽全面震懾。

不是因為奧運場館特別氣勢磅礴,現場記者群情洶湧的一幕並不新鮮。

我並沒有䟴腳習慣,但坐在記者席上手一直震,腳卻不自覺䟴起來。

直至200米自由泳開賽,選手進場,香港區旗在螢光幕亮起,何詩蓓走出來自若泰然。

這刻我才明白,那種香港等於世界級的感覺,震撼得令我不知所措。

何詩蓓,東京奧運女子200米自由泳銀牌得主。(高詩琦攝)

上屆里約,何詩蓓準決賽出場,鏡頭一直跟着,她靦腆地點頭然後速速移步。那時候18歲,面對芸芸星級泳手,她緊張得有點不知所措。

回帶4年前台北世大運,她在林口體育場內連取兩項金牌,返港後機場記者洶湧,她一出閘嚇得躲在家姐身後,不敢貿然前進。今天決賽共有4位奧運金牌得主,除了世界紀錄保持者柏歷堅妮(Federica Pellegrini)、還有莉迪姬(Katie Ledecky)、迪梅絲和奧歷絲克(Penny Oleksiak),這稱得上是奧運任何項目其中一個最強的陣容。

惟今日,何詩蓓決賽出場,鏡頭同樣一直跟着。23歲的她卻表現自若,賽後面對一眾攝錄機,也對答自如,沒有一絲怯場。

她說:「因為我屬於這裏,不會怕。」

「因為我屬於這裏,不會怕。」(楊宇翹攝)

由速速移步到泰然慢走,何詩蓓用了5年時間;由當日在觀眾席看菲比斯奪金至現在站上頒獎台接過銀牌,她用了畢生的努力。

提起「世界級」三字,何詩蓓的回答往往避重就輕,因為她認為自己擁有世界級的潛能,但未有實際的證明,三字有點虛泛。莫說是她本人,就連一直追蹤游泳動向的我,亦覺得香港游泳存在打破歐美壟斷的可能,但拭目以待的感覺,有點若即若離。

由速速移步到泰然慢走,何詩蓓用了5年時間。(楊宇翹攝)

就在這幾年,她把那世界級潛能發揮得淋漓盡致,1分56、1分55、1分54,何詩蓓5年間蛻變,把香港逐步逐步與「世界級」拉近,至今日,兩者連在一起。

1分53.92秒,亞洲紀錄的世界級時間,奧運銀牌的世界級肯定,餘下來何詩蓓要追趕是香港從來沒有奢侈過的1:52.98世界紀錄。

惟這裏想強調,何詩蓓今天所顯露的世界級質素,並非獎牌及那頂級時間。

1分56、1分55、1分54,到今天的1分53。(楊宇翹攝)

何詩蓓要追趕是香港從來沒有奢侈過的1:52.98世界紀錄。(高詩琦攝)

「我坐在準備室比較冷靜,我知道愈冷靜自己就會愈清晰;付出了幾多努力我好清楚,現在就是表演時間。教練跟我說『all you have to do is race』(你要做的就是比賽),那些對手我經常對碰,200自游過無數次,我知目標是什麼。」

要死頂衝完最後15米......(楊宇翹攝)

終於做到。(楊宇翹攝)

「我知」,就是世界級所在。

出場有鏡頭、全場高呼、最後呼口氣準備、哨子一響的入水角度、頭100米控制在55秒頭、尾50米會有擅長長途的人衝上來、要死頂衝完最後15米……

她為人低調又謙虛,但衝牌的方程式,何詩蓓一直掌握之中。

奧運獎牌意義多?(楊宇翹攝)

奧運勇奪銀牌,改寫亞洲紀錄,也打破游泳項目歐美的壟斷,何詩蓓證明的不是什麼「冇嘢冇可能」的茶几理論。下定決心追趕目標,然後不停練不停試,落敗一次落敗兩次找出勝利方程式,在把步驟接連不斷重複,日復日……「冇嘢冇可能」是視乎你做不做。

「呀,暫時未能好好享受銀牌,因為要快點準備今晚的100米。」何詩蓓的世界級就是這樣。

