東京奧運喜訊不奪，23歲港隊「混血飛魚」何詩蓓（Siobhan）奪得女子200米自由泳銀牌，游出1:53:92的佳績打破亞洲紀錄！何詩蓓的IG粉絲人數立即由2.7萬上升至9.3萬，如果細心看小美人魚的IG，就會發現她不只樣貌甜美，原來私底下性格開朗風趣，身上有奧運紋身，既是吃貨，又是高分學霸！然而Siobhan也有出現過放棄游水的念頭，到底這是什麼一回事？



23歲港隊「混血飛魚」何詩蓓為港隊奪得女子200米自由泳銀牌。（高詩琦攝）

【1】香港土生土長

雖然何詩蓓為香港奪得第一面奧運游泳獎牌，不過因為混血的身份和外表而受到不少熱議。其實何詩蓓的媽媽是香港人，而爸爸是愛爾蘭人，本名「Siobhan Bernadette Haughey」，由於發音與「何詩蓓」三字相近，就取之為中文名！

何詩蓓（Siobhan）BB相。（IG：@siobhanhaughey01）

何詩蓓與普通女孩一樣，都會將自己的生活、心情一一分享IG。雖然何詩蓓IG都是用英文，不過她在香港出世，讀本地學校，會講廣東話，是土生土長的香港人！的確，何詩蓓可以代表愛爾蘭出賽，然而她出生香港，對香港滿有連繫，還是選擇港隊。所以她最新一個Post就Hashtag「#撐起港隊」！

點擊圖片放大看：何詩蓓IG揭奧運冠軍的11件事

+ 45

同場睇：張家朗奧運奪金｜前女友是單車女神 IG揭11件你不知道劍神的事



東京奧運賽事激烈，有「193劍神」之稱張家朗（Edgar）成功代表香港「刺」下一面金牌，即時人氣爆燈，Instagram急升至28.3萬位追蹤人數！如果細心看劍神的IG，就會發現他私生活的一面如此可愛！

點擊圖片放大看：張家朗IG揭奧運冠軍的11件事

+ 30

想知張家朗前女友是誰？即睇全文：張家朗奧運奪金｜前女友是單車女神 IG揭11件你不知道劍神的事

同場睇：張家朗IG追蹤數激增24倍 13位香港運動員IG排名 何詩蓓排第7



張家朗的 Instagram 追蹤人數也急增到 28.7 萬，比起奪金前激增約24倍！趁著香港獲得第二面奧運金牌的熾熱氣氛，一齊認識一下其他香港奧運代表隊成員吧。

👇👇張家朗奪金 IG Follower 人數急增20多倍！13名港隊運動員 IG 排行榜（以下追蹤者人數為7月27日數據）👇👇

+ 30

想知頭幾位是誰？即睇全文：張家朗IG追蹤數激增24倍 13位香港運動員IG排名 何詩蓓排第7