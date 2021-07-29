戴妃30歲姪女嫁62歲富豪　最美王室成員婚禮長達一周　耗逾百萬鎊

被認為繼承已故戴安娜王妃美貌、其30歲姪女姬蒂史賓莎（Lady Kitty Spencer）上周在意大利成婚。新郎是62歲時尚大亨路易斯（Michael Lewis） ，比新娘57歲的父親查爾斯史賓莎伯爵還要年長5歲。婚禮在羅馬17世紀古堡般的別墅中舉行，婚禮慶祝活動持續近一周，保守估計耗費最少100萬英鎊。



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綜合外媒報道，上周六姬蒂由兩位弟弟牽引，交給了未來丈夫路易斯。出席婚禮者包括石油家族繼承人Emma Weymouth和女歌手Pixie Lott。婚禮慶祝活動持續近一周，從舉行儀式的日子到阿馬爾菲海岸的豪華蜜月，看得人眼花繚亂。

7月4日 醉爆伴娘團

姬蒂在婚禮前與閨密們搭乘一隊古董電單車，到佛羅倫斯周邊葡萄酒莊郊游暢飲。酒莊莊主直到近日在當地新聞中看到容光煥發的新娘時，才意識到她是王室貴賓。

7 月 17 日至 22 日：姐妹團游佛羅倫斯

17日姐妹團回到佛羅倫薩進行第二次少女之旅，以慶祝她即將舉行的婚禮。除了在南非開普敦大學學習外，她還在佛羅倫斯留學學藝術史和意大利語。

隨後婚禮賓客開始抵達並入住羅馬的五星級Hotel de la Ville，並於高端活動場所 Galleria Del Cardinal舉行綵排晚宴，正式開始婚前活動。

7月23日 單身最後一夜

上周末，姬蒂和她的朋友們穿着黑色連衣裙和五顏六色的假髮在佛羅倫斯古鎮上度過了單身的最後一夜。她在 Instagram 上分享了一張自己坐在大教堂廣場上的華麗照片，同時穿着迷人的黑白連衣裙。

7月24日 婚宴大日子

婚禮在弗拉斯卡蒂的阿爾多布蘭迪尼別墅（Villa Aldobrandini）舉行，這是一座可欣賞羅馬美景的迷人鄉村豪宅。

姬蒂穿着由Dolce and Gabbana（D&G）設計的高領維多利亞風格蕾絲禮服，頭髮梳成低髮髻。由她的兄弟路易斯斯賓沙、奧爾索普子爵和同母異父的另一位弟弟塞繆爾艾特肯攙扶入場，交給身穿白色燕尾服的丈夫。在會眾面前說我願意。

她的雙胞胎妹妹伊麗莎和阿米莉亞，新郎前一段婚姻中的三個已成年子女也在場。儀式結束後，兩人在別墅的陽台上敬酒。隨後為客人們準備了盛宴和舞蹈，最後由盛大煙花匯演作結。

On the most important day of her life, #LadyKittySpencer chose to wear #DolceGabbana



Revisit the exclusive hand-made gowns as we wish the bride and groom a lifetime of love and happiness.



Video by @mcaputofilms#DGCelebs #DGFattoAMano #AltaModa pic.twitter.com/hWGplTyEz1 — Dolce & Gabbana (@dolcegabbana) July 26, 2021

有知名的前婚禮策劃人表示，就憑5件定制的D&G禮服、為期4天的活動以及租用一座意大利城堡，成本已經超過100萬英鎊。「當晚的樂隊就可能會花費這個數字的四分之一，而當你考慮到鮮花、餐飲和場地時，你很快就會達到六位數，甚至更多。」

7月25日 婚后慶典

周日，賓客們回到婚禮場地享用婚後午餐。姬蒂為這個場合穿上了第四件D&G禮服，一件白色連衣裙，胸衣上飾有彩色花卉蕾絲刺繡，泡泡袖上飾有綠色蝴蝶結細節。一對新人親密合影時依偎並親吻，十分恩愛。

7月26日 與朋友和家人用餐

周一中午，姬蒂和 Pixie Lott 和 Jade Holland Cooper 等朋友共進午餐。晚上這對新婚夫婦與家人在高檔的Dal Bolognese 餐廳用餐，凱蒂的母親維多利亞·艾特肯 (Victoria Aitken) 、妹妹伊麗莎和阿米莉亞及她們的男伴都有出席。

有「最美王室成員」之稱的姬蒂史賓莎在衆多家人和名人朋友簇擁下展開人生新一頁，唯獨父親查爾斯史賓莎伯爵始終未見蹤影，《每日郵報》引述知情人士說他飽受肩傷之苦，然而上月他參加了在肯辛頓宮戴安娜王妃雕像的揭幕儀式。

直至周三(28日)，姬蒂和路易斯始結束活動，抵達阿馬爾菲海岸開始度蜜月。

據悉姬蒂之前的戀情也是忘年戀。2015年，她與年長20年的意大利富翁Niccolò Barattieri di San Pieteo交往，戀情只維持3年，二人2018年分手。

【按圖看】有「最美王室成員」之稱的姬蒂史賓莎。▼▼▼