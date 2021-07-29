人民幣國際化指數按年大增54.2%　創歷史新高

中國人民大學國際貨幣研究所發布的一份報告中指出，2020年人民幣國際化指數（RII）為5.02，按年大增54.2%，創歷史新高。



路透社7月29日報道，在這份名為《人民幣國際化報告2021》報告中提到，2020年中國經濟穩健運行和高質量發展，無疑為人民幣國際化提供了重要支撐。而人民幣國際金融計價交易則成為國際化指數攀升的主要動力。

報告稱，在全球直接投資持續低迷之際，2020年人民幣直接投資規模達到3.81萬億元，按年增長37.05%，創下近五年內最快增速；2020年底，由直接投資、國際信貸、國際債券與票據等共同決定的人民幣國際金融計價交易綜合佔比達到9.89%，按年增84.23%，成為RII攀升的主要動力。

報告認為，雙循環新發展格局，將推動人民幣國際化再上新台階，主權信用貨幣國際化的本質在於貨幣職能向世界範圍延伸，為此該國應當有商品、服務、資本等的大規模跨境流動。高水平的雙循環新發展格局有助於加強上述要素流動。

報告建議，將人民幣投融資、資產管理作為「十四五」期間擴大人民幣國際使用的着力點，滿足國際投資者的需求。應深入挖掘人民幣國際金融交易功能的現實可行性，繼續優化和完善債券市場對外開放制度、簡化境外機構入市流程、整合入市渠道，為國際投資者提供更加友好、便利的投資環境，提高人民幣資產對國際投資者的吸引力。