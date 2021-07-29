英國外交大臣藍韜文：不太可能出席2022年北京冬季奧運

英國外交大臣藍韜文7月29日接受英媒訪問時稱不太可能出席2022年北京冬季奧運，圍繞中國新疆的議題極敏感。



當英國天空新聞問他會否出席北京冬季奧運會，他稱：「我懷疑。」然後他接着說：「我認為我或是不可能會去。」他補充稱：「一般來說……我們是注意不去讓奧運會過度政治化。」

他稱：「當然，圍繞中國新疆以及其他類似議題有極大的敏感性。我們在適當的時候會決定代表英國出席北京冬季奧運的代表層級。」

藍韜文2020年10月6日稱，不排除杯葛北京冬季奧運會。

他當時是回應英國保守黨籍議員柯恩斯（Alicia Kearns）提問，藍韜文稱：「一般來說我本能將運動及外交及政治分開，但有時會來到一個或不可能不這麼做的時刻。」

他說：「我會說：讓我們收集證據，讓我們跟國際夥伴合作，讓我們再全面考慮需要採取的進一步行動。」

圖為6月11日，英國外相藍韜文2021年6月11日在英國出席七國集團峰會時的情形。（Reuters）

除了英國，美國一批跨黨派議員7月23日去信呼籲國際奧委會稱，除非中國結束其對新疆維吾爾族以及信奉回教之少數民族的「種族滅絕行為」，否則請推遲舉行2022年冬季奧運會，以及改在另一地方舉行。

新疆的維吾爾族人權問題一直受到國際社會關注。中方以「再教育營」預防極端主義和恐怖主義、提供技能培訓的做法，被普遍質疑為違背人權的無端拘禁和政治宣傳。近來諸如歐美等政府及官方人物亦多番就此予以公開批評。